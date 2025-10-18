चिर्ले गावात भरदिवसा घरफोडी
११ अकरा लाख ८८ हजारांच्या एेवजाची चोरी
नवी मुंबई, ता. १८ : उरण तालुक्यातील चिर्ले गावात भरदिवसा घरातील ११ लाख ८८ हजारांचा ऐवज चोरण्यात आला आहे. या प्रकरणात उरण पोलिसांनी घरफोडीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
चिर्ले गावात जिल्हा परिषद शाळेलगत राहणारे धनाजी टकले (६०) सकाळी कामावर निघुन गेले होते. त्यांचे घर बंद असल्याची संधी साधत चोरट्यांनी घराचा कडी कोयंडा तोडून प्रवेश केला. यावेळी कपाटातील ४८ हजाराची रोख रक्कम तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचे ९.५ तोळे वजनाचे दागिने असा ११ लाख ८८ हजारांचा ऐवज चोरण्यात आला. सायंकाळी ५.३० च्या सुमारास टकले घरी परतले असता, त्यांना कडी कोयंडा तुटल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणी घरफोडीप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.
