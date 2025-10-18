सहकार खात्यातील गैरकारभाराविरोधात मरणासन्न अवस्थेत दिव्यांगाचा न्यायासाठी लढा
सहकार खात्यातील गैरकारभाराविरोधात
दिव्यांगाचा न्यायासाठी लढा
मुंबई, ता. १८ ः सहकार विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेतील गैरकारभाराविरोधात, सर्व पुरावे सादर केल्यानंतर सरकारने योग्य कारवाई करावी, यासाठी मागील सहा वर्षांपासून पुण्यातील दिव्यांग नागरिक दीपक जोशी (वय ६१) आपल्या एक वर्षापूर्वीच्या हृदयाच्या बायपास शस्त्रक्रियेनंतर केवळ ३० टक्के क्षमतेने चालणाऱ्या हृदयाच्या भरवशावर सहकार विभागातील गैरप्रकाराविरोधात लढा देत आहेत.
जोशी हे मागील १० वर्षांपासून स्लिप डिस्कच्या आजाराने त्रस्त असतानाही, गेली सहा वर्षे सहकार खात्यातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध झगडत आहेत. सहकार विभागाच्या वेगवेगळ्या कायद्यातील तरतुदीचे वेळोवेळी झालेले उल्लंघन आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकारी, जे.पी.नगर विरार को-ऑप. हाउसिंग सोसायटीचे विकसक यांच्या संदर्भातील शेकडो कागदपत्रे आणि त्याची पुरावे त्यांनी विभागाकडे वेळोवेळी सादर करूनही त्यांना न्याय मिळाला नाही, यामुळे शेवटी त्यांनी याविषयी वसई पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करून यावर कारवाईची मागणी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी जे.पी.नगर विरार को-ऑप. हाउसिंग सोसायटी या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश दिला असला तरी संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, असा आरोप जोशी यांनी केला. त्यामुळे त्यांनी यासंदर्भात वसई पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवली असून, यातील आरोपी कार्यकारिणी हायकोर्टात एफआरआर रद्द करून घेण्यास गेली असता दीपक जोशी यांनी व्यक्तीशः हायकोर्टात या प्रकरणात उपस्थित राहण्याची व स्वतःची बाजू मांडण्याची परवानगी मिळवून त्यांची एफआरआर आबाधित राखण्यात यश मिळवले व मुंबई (अपिलेट साइड) हायकोर्टाच्या आदेशानुसार या प्रकरणात आरोपींविरोधात वसई कोर्टात चार्जशीट दाखल झाली आहे; मात्र तत्कालीन उपनिबंधक स्वतःला चार्जशीटमधून वगळण्यात यशस्वी झाले असल्याचे जोशी यांचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे, ही संस्था २१ इमारती आणि ८०० सदनिकांची असूनही, दस्तऐवजांमध्ये गंभीर गैरप्रकारांची वस्तुस्थिती असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचेही जोशी यांनी विभागाकडे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. तसेच ही संस्था नोंदणीप्रकरणी नियुक्त शासकीय अभिहस्तांतरामार्फत संस्थेचा अधिकृत गाशा गुंडाळणे अस्तित्वात येण्यापूर्वी, संस्थेची नोंदणी रद्द होते, त्या वेळी सुमारे दोन कोटींपर्यंतचा थकीत देखभाल खर्च व अन्य कारवायांतून सिद्ध होणारी नुकसानभरपाई आरोपी कार्यकारिणीकडून वसूल करून नियमित शुल्क भरलेल्या सभासदांमध्ये वाटप होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत
जोशी यांनी खात्यातील अन्य अधिकाऱ्यांवरही गंभीर आरोप केले आहेत. संस्थेचे चाचणी लेखापरीक्षण करणाऱ्या श्रेणी एक सरकारी लेखापरीक्षकाने अपूर्ण व बदललेले अहवाल चाचणी लेखापरीक्षण अंमलबजावणीत सादर करीत आरोपी कार्यकारिणीला बचाव दिला. या आरोपी कार्यकारिणीविरोधात एफआयआर लेखापरीक्षकामार्फत दाखल झाली असली तरी तपासात पुरेशा गंभीरतेने कारवाई झाली नाही. त्यामुळे बांबरे यांच्यावर व त्यांना पाठीशी घालणारे विद्यमान नियुक्ती अधिकारी यांच्यावर फौजदारी कारवाई व्हावी, त्यांनी मागणी केली आहे.
