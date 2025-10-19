वाचत राहाल, तर टिकून राहाल : प्रा. पल्लवी ढाले
वाचत राहाल तर टिकून राहाल : प्रा. पल्लवी ढाले
सार्वजनिक वाचनालयाच्या वतीने वाचन प्रेरणा दिवस साजरा
कल्याण, ता. १९ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिका पु. बा. भावे व्याख्यानमालेअंतर्गत सार्वजनिक वाचनालय, कल्याण यांच्या वतीने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस ‘वाचन प्रेरणा दिन’ म्हणून नुकताच उत्साहात साजरा करण्यात आला. याप्रसंगी बिर्ला महाविद्यालयाच्या प्रा. पल्लवी ढाले यांनी ‘वाचत राहाल तर टिकून राहाल आणि पुढे जाल’ असा मोलाचा सल्ला दिला. ढाले यांनी मुद्रित साधने ही कमी किमतीत एका वेळी ज्ञानाच्या अनेक कक्षा रुंदावतात, म्हणून विद्यार्थीदशेत किमान एका तरी वर्तमानपत्राचे वाचन करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. सध्याच्या एआयच्या युगात ज्ञानसंपदेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
मराठी भाषाप्रमुख व सचिव किशोर शेळके यांनी शरीराला जशी पोषणमूल्यांची आवश्यकता असते, त्याचप्रमाणे मेंदूला पुस्तकरूपी खुराक वाचनातून पुरविणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त केले. या वेळी वाचनालयाचे अध्यक्ष मिलिंद कुलकर्णी आणि कार्यकारिणी सदस्या तथा जनसंपर्क अधिकारी माधवी पोफळे व्यासपीठावर उपस्थित होत्या. अनेक दशकांपासून अविरत वाचन करणाऱ्या संध्या जयवंत, दीपक कापुरे, वैभव जाधव अशा अनेक वाचकांचा उत्कृष्ट वाचक म्हणून सन्मान करण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या सत्रात ‘शांतता, कल्याणकर वाचत आहेत’ या उपक्रमातून डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या स्मृतींना मानवंदना देण्याचा एक छोटासा प्रयत्न वाचनालयाने केला, असे प्रतिपादन सरचिटणीस भिकू बारस्कर यांनी आभारप्रदर्शनावेळी केले. या उपक्रमात वाचनालयाचा वाचकवर्ग, विद्यार्थीवर्ग, शिक्षकवर्ग, ग्रंथपाल व ग्रंथसेविका यांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग नोंदवला. अत्यंत शिस्तबद्ध व उत्कृष्ट नियोजनातून हा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.
