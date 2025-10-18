भाजपच्या त्या बॅनरची ठाण्यात चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्यात भाजप आणि शिंदे सेनेतील अंतर्गत संघर्ष वाढताना दिसत आहे. दोन्ही पक्षांकडून स्वबळाचा नारा दिला जात असताना, भाजपने शहराच्या विविध भागांत लावलेल्या बॅनरमुळे पुन्हा चर्चांना उधाण आले आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वी महायुतीबाबतचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतरही भाजपने कॅडबरी सिग्नलसह अन्य भागांत बॅनर लावले आहेत. या बॅनरवर "ठाण्याचा विकास, चप्पा चप्पा, दिसे सर्वत्र फक्त आणि फक्त, भाजपा भाजपा भाजपा" असा मजकूर लिहिण्यात आला आहे. या बॅनरबाजीमुळे भाजपने पुन्हा एकदा शिंदे सेनेला डिवचले असून, स्थानिक पातळीवर दोन्ही मित्रपक्षांमध्ये चढाओढ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून स्थानिक पातळीवरील पदाधिकारी व नेत्यांकडून आढावा घेण्यात येत आहे. त्यानुसार निवडणुकीची पुढील दिशा ठरविण्यात येत आहे. अशातच महायुतीतील मित्र पक्षांमध्येच चढाओढ लागल्याचे दिसून येत आहे. ठाणे भाजपकडून काही दिवसांपूर्वी आयोजित करण्यात आलेल्या इच्छुक उमेदवारांच्या मार्गदर्शन शिबीरात पक्षाने आगामी निवडणुकीसाठीची ताकद दाखवली. ठाणे शहरातील १८ मंडळांतून तब्बल ४१६ इच्छुक उमेदवारांनी या शिबीरात सहभाग नोंदवला. या शिबीरात आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे, शहराध्यक्ष संदीप लेले यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यात उमेदवारांना संघटन, प्रचारतंत्र आणि मतदारांशी संवाद साधण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
स्वबळामुळे तणावात वाढ
यापूर्वी भाजपच्या मार्गदर्शन शिबिरात कार्यकर्त्यांनी "अब की बार ७० पार"चा नारा देत स्वबळाची तयारी दर्शवली होती. तर, शिंदे सेनेच्या बैठकीतही अनेक माजी नगरसेवकांनी स्वबळावर निवडणूक लढण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे, वरिष्ठ नेत्यांनी संयम राखण्याचा सल्ला दिला असला तरी, स्थानिक पातळीवरील तणाव मात्र वाढत असल्याचे चित्र आहे.
