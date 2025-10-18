ट्रॉम्बे येथील पालिकेची शाळा अमली पदार्थ विक्रेत्यांच्या विळख्यात
पालिकेची शाळा अमली
पदार्थ विक्रेत्यांच्या विळख्यात
पालक आणि पोलिसांची ड्रग्जविरोधी मोहीम सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः ट्रॉम्बे येथील चिता कॅंप म्युनिसिपल ग्राउंड परिसर आणि मुंबई महापालिका शाळेच्या परिसरात अमली पदार्थविक्रेते सक्रिय झाले आहेत. शालेय विद्यार्थी अमली पदार्थांच्या आहारी जात असल्याचे पालक आणि पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या भागात ट्रॉम्बे पोलिस स्टेशन आणि स्थानिक लोकांनी चिता कॅम्पमधील अमली पदार्थ विक्रेत्यांविरोधात मोहीम राबवली आहे.
चिता कॅम्प म्युनिसिपल ग्राउंड परिसरात सक्रिय असलेल्या अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांनी जनतेच्या सहकार्याने मोहीम सुरू केली आहे. विक्रेत्यांनी सावध राहावे आणि विक्री थांबवावी, अन्यथा कायद्यानुसार त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. तरुण पिढीला, लहान मुलांना अमली पदार्थ उद्ध्वस्त करत आहेत. पोलिस एका वर्तुळात काम करत असतात जर जनतेने पोलिसांना सहकार्य केले तर हे वर्तुळ विस्तारते. आम्हाला जनतेचा पाठिंबा मिळत असल्याचे पोलिस उपायुक्त एसीपी राजेश शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
अमली पदार्थविरोधी मोहिमेत ट्रॉम्बे पोलिस ठाणे, विद्यार्थी फाउंडेशन, विवेक एज्युकेशन फाउंडेशन, कायबा फाउंडेशन आणि मेमन फाउंडेशन आदी संस्था सक्रिय झाल्या आहेत. काँग्रेस नेत्या शबाना खान, राष्ट्रवादी (अल्पसंख्याक सेल) मुंबई सचिव जलाल संजर, पत्रकार जमाल संजर, आबिदा अल्ताफ, समाजवादी पक्षाच्या आयेशा कादरी, अब्दुल करीम बाबा, अझीम भाई, वजीर खान, फिरोज बस्ती, खरातजी, मुहम्मद सलीम आदी सक्रिय झाले आहेत.
पोलिस ॲक्शन मोडवर
अमली पदार्थांचे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी पोलिसांनी या भागातील नागरिकांसाठी एक व्हॉट्सॲप नंबर जारी करणार आहे. माहिती देणाऱ्याची ओळख पोलिस गुप्त ठेवणार आहेत. त्यांना संरक्षणदेखील दिले जाईल, अशी माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली.
ड्रग्जचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींच्या हालचाली, ठावठिकाणा यावर लक्ष ठेवणार आहेत. नागरिकांचा समावेश असलेली एक समिती पोलिस स्थापन करणार आहेत. ड्रग्जच्या व्यसनाला बळी पडलेल्या मुलांवर उपचार करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले जातील.
- रूता निमलेकर, निरीक्षक, ट्रॉम्बे पोलिस ठाणे
