“शांतीदूत जनकल्याण पार्टी दिवाळीनंतर होणार सक्रीय

‘शांतिदूत जनकल्याण पार्टी’ दिवाळीनंतर सक्रिय
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जैन मुनींचा नवा पक्ष राजकारणात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जैन मुनींचा नवा पक्ष राजकारणात सक्रिय झाला आहे. ‘शांतिदूत जनकल्याण पार्टी’ची शहर आणि उपनगरात बांधणी सुरू झाली आहे. दिवाळीनंतर हा पक्ष सक्रिय होणार असून पक्षाच्या विभागवार पदाधिकाऱ्यांची घोषणाही होण्याची शक्यता आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता शहराच्या राजकारणात नवी सामाजिक आणि धार्मिक समीकरणे तयार होऊ लागली आहेत. जैन मुनी नीलेशचंद्र विजय यांनी ‘शांतिदूत जनकल्याण पार्टी’ या नव्या पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा करत महापालिका निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. जैन समाज हा देशातील सर्वाधिक कर भरणारा समाज असल्यामुळे आम्ही आमचे प्रतिनिधित्व करू, अशी भूमिका या पक्षाने घेतली आहे. पक्षाचे उमेदवार उभे करून या पक्षाने नवे आव्हान उभे केले आहे. जैनधर्मीय आणि व्यापारी समाजाच्या प्रभावाखाली असलेल्या या नव्या पक्षाचा राजकारणातील प्रवेश राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
आम्ही मुंबई महापालिका निवडणूक लढवणार असून ही केवळ जैनांची पार्टी नसेल. गुजराती, मारवाडी, तसेच इतर सर्व समाजघटकांना प्रवेश असेल. व्यापारी वर्ग, उद्योजक, तसेच मध्यमवर्गीय समाजाचा व्यापक आधार मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आम्ही दिवाळीनंतर पक्षाची कार्यकारिणी जाहीर करू.
- जैन मुनी नीलेशचंद्र विजय
