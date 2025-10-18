भटक्या कुत्र्याच्या चाव्यामुळे तरुणाचा मृत्यू
अंबरनाथ, ता. १८ (वार्ताहर) : शहरातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या त्रासाने अखेर एका तरुणाचा जीव घेतला आहे. श्वानदंशानंतर योग्य वेळी उपचार न केल्यामुळे आणि ही बाब कुटुंबापासून लपवून ठेवल्याने २२ वर्षीय अमन राजकुमार कोरी या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
अमन कोरी हा अंबरनाथ पश्चिमेतील शंकर हाइट्स इमारतीत आपल्या कुटुंबासह राहत होता. तीन महिन्यांपूर्वी तो शिवाजी मार्केट परिसरात खरेदीसाठी गेला असताना एका भटक्या कुत्र्याने त्याला चावा घेतला. त्यावेळी त्याने केवळ एक इंजेक्शन घेतले; मात्र संपूर्ण उपचार केले नाहीत. विशेष म्हणजे, ही बाब त्याने कुटुंबीयांपासून लपवून ठेवली होती. काही आठवड्यांनंतर अमनच्या तब्येतीत अचानक बिघाड होऊ लागला. पायात कमकुवतपणा, शरीरावर नियंत्रण कमी होणे अशी लक्षणे दिसू लागली. कुटुंबाने त्याला अर्धांगवायूचा झटका आला असे समजून हैदराबाद येथे आयुर्वेदिक उपचारासाठी नेले. मात्र पुढे त्याला पाणी आणि पंख्यापासून भीती वाटू लागल्याने त्याला तातडीने बी. जी. छाया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तपासणीत त्याला रेबीजचा संसर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाले. नंतर त्याला मुंबईतील कस्तुरबा रुग्णालयात हलवण्यात आले, पण १६ ऑक्टोबर रोजी उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर नागरिकांनी अंबरनाथ पालिका आणि पशुसंवर्धन विभागाकडून भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरण, नियंत्रण आणि वैद्यकीय उपाययोजना करण्याची तातडीची मागणी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.