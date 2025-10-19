४१ वर्षीय महिलेने दिले दोन रुग्णांना नवे जीवनदृ

४१ वर्षीय महिलेने दिले दोन रुग्णांना नवे जीवन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ ः मुंबईत यंदाच्या वर्षातील ४४वे अवयवदान नोंदवले गेले असून यामुळे दोन रुग्णांना जीवनदान मिळाले आहे. हे अवयवदान मुलुंड येथील फोर्टिस रुग्णालयात पार पडले. ४१ वर्षीय महिलेच्या निधनानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी अवयवदानाचा निर्णय घेतला. याअंतर्गत यकृत आणि मूत्रपिंड दान करण्यात आले. महिलेला आरोग्याच्या तक्रारीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्या मेंदूमृत अवस्थेत गेल्याचे डॉक्टरांनी नातेवाइकांना सांगितले. त्यामुळे नातेवाइकांनी अवयवदानाचा निर्णय घेतला.
प्राप्त अवयवांचे वितरण राज्य सरकारच्या म्हणजेच झेडटीसीसीच्या नियमाने झाले. झेडटीसीसी मुंबईच्या प्रशासकीय अधिकारी आणि ट्रान्सप्लांट समन्वयक संगीता देसाई यांनी सांगितले, की एका कुटुंबाच्या संवेदनशील निर्णयामुळे दोन जणांना नवसंजीवनी मिळाली आहे.
