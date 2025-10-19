बेरोजगारांच्या हाताला पालिका देणार रोजगार
बेरोजगारांच्या हाताला पालिका देणार रोजगार
लाइटहाउस कौशल्य विकास व रोजगारनिर्मिती प्रकल्प राबविणार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १९ : शहरातील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, त्यांच्या हाताला काम मिळावे, या उद्देशाने ठाणे पालिका प्रशासनाने लाइटहाउस कौशल्य विकास व रोजगारनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी लाइटहाउस कम्युनिटीज फाउंडेशन या संस्थेच्या सहकार्याने करण्यात येणार असून, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांनी या उपक्रमाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ठाणे शहरातील चिरागनगर येथील महापालिकेच्या शाळेच्या दुसऱ्या मजल्यावरील पाच वर्गखोल्या या लाइटहाउस कौशल्य विकास व रोजगारनिर्मिती प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ठिकाणी आधुनिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज असे प्रशिक्षण केंद्र तयार केले जाणार असून, ठाणे शहरातील युवक-युवतींना मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण मिळणार आहे. या केंद्रात विविध रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम शिकवले जाणार आहेत. यात टॅली, कॉम्प्युटर ऑपरेटर, ब्युटी अँड हेल्थ, टेलरिंग, ग्राफिक डिझाइन, सॉफ्टवेअर लँग्वेज, नर्सिंग असिस्टंट, कुकिंग आणि जिम ट्रेनर अशा सुमारे ४० पेक्षा अधिक कोर्सेसचा समावेश आहे. प्रशिक्षणानंतर उमेदवारांना रोजगार मिळविण्यासाठी वैयक्तिक मार्गदर्शन आणि करिअर सल्लाही दिला जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी लागणारी सर्व साधनसामग्री, संगणक, फर्निचर, इंटरनेट सुविधा आणि तांत्रिक उपकरणे लाइटहाउस कम्युनिटीज फाउंडेशनकडून पुरवली जाणार आहेत, तर वीज आणि पाण्याचे देयक महानगरपालिका भरणार आहे. या कराराची मुदत पाच वर्षांची असून, दरवर्षी किमान ६०० युवकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी किमान ३०० जणांना प्रत्यक्ष रोजगार किंवा स्वयंरोजगार सुरू करण्याची संधी दिली जाणार आहे. यामुळे ठाण्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवकांना रोजगारक्षम बनवून त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे, समाजात सकारात्मक बदल घडविणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, शहराच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळणार असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.
देशभरात प्रकल्प यशस्वी
देशभरातील २६ ठिकाणी लाइटहाउस प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबविण्यात येत आहेत. आतापर्यंत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून २६ हजारांहून अधिक युवकांनी प्रशिक्षण घेतले असून, त्यापैकी १५ हजार जणांना रोजगार मिळाला आहे. ठाण्यात या उपक्रमाची सुरुवात झाल्यानंतर शहरातील बेरोजगार युवकांसाठी नवीन संधींचे दार उघडले जाणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.