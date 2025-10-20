दिवाळीनंतर ठाणे नगर पोलिस ठाण्याचा पत्ता झेडपी आरोग्य विभाग होणार
ठाणे नगर पोलिस ठाण्याचे स्थलांतर
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या इमारतीत तात्पुरते स्थलांतर; सहाय्यक आयुक्त कार्यालयही एकाच छताखाली
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : ठाणे शहर पोलिस आयुक्तालयातील सर्वात जुने अशी ओळख असलेल्या ठाणे नगर पोलिस ठाण्याचा पत्ता आता बदलणार आहे. दिवाळीनंतर हे पोलिस ठाणे तात्पुरते १०० मीटर अंतरावर स्थलांतरित होणार आहे. या इमारतीत नौपाडा सहाय्यक आयुक्त कार्यालयही तलावपाळी येथून स्थलांतरित होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या सहा मजली इमारतीची डागडुजी करून पोलिस ठाणे आणि सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाचा कारभार सुरू होणार आहे.
ठाणे स्थानक परिसरातील तहसील कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची इमारत, ठाणेनगर पोलिस ठाणे आणि कन्याशाळा या इमारती जीर्ण झाल्याने त्यांचा एकत्रित सामूहिक पुनर्विकास (क्लस्टर) केला जाणार आहे. त्यानुसार तहसीलदार कार्यालय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग काही महिन्यांपूर्वी स्थलांतरित झाले आहेत. हे दोन्ही कार्यालय ठाणे महापालिकेच्या पार्किंग प्लाझा येथे हलविण्यात आले आहे. त्यातच बाजारपेठ असल्याने ठाणे नगर पोलिस ठाणे हद्दीच्या बाहेर हलवले जाऊ नये, अशी मागणी केली जात होती. यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नाला अखेर यश आले आहे. हे पोलिस ठाणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या इमारतीत तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पोलिस ठाणे हद्दीत राहणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
बाजारपेठेत असलेले ठाणे नगर पोलिस ठाणे हे बाजारपेठेत राहणार आहे, तर तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारातील पोलिस ठाणे बाजूलाच १०० मीटर अंतरावर असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या इमारतीत तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतरित होत आहे.
- भरत चौधरी, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, ठाणे नगर पोलिस ठाणे
एकाच इमारतीत आता पोलिस ठाणे आणि सहाय्यक आयुक्त कार्यालय
जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत ठाणे नगर पोलिस ठाणे हलविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या इमारतीत पोलिस ठाण्यासह नौपाडा सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाला जागा देण्यात आली आहे. त्यामुळे पोलिस ठाण्याच्या वरतीच सहाय्यक आयुक्त कार्यालय असणार आहे. तलावपाळी येथून हे कार्यालय बाजारपेठेत येणार आहे.
इमारतीच्या मुख्य गेटवर झळकले फलक
ठाणे नगर पोलिस ठाण्याचे फलक जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर लावले आहे. त्या एकाच फलकावर नौपाडा सहाय्यक आयुक्त कार्यालय असाही उल्लेख केला आहे. बाजारपेठेतील मुख्य रस्त्यावर ही इमारत असल्याने पोलिस ठाण्याचे फलक तत्काळ नागरिकांचे लक्ष वेधले.
