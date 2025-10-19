पोटच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधम पित्याला २० वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा
पोटच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधम पित्याला २० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा
* भाईंदरमधील घटना; ठाणे न्यायालयाचा निकाल
सकाळ वृतसेवा
ठाणे, ता. १९ : पोटच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करत, तिला गरोदर करणाऱ्या ४५ वर्षीय नराधम पित्याला ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश डी एस देशमुख यांनी गुरुवारी (ता.१६) दोषी ठरवत, २० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. हा प्रकार २०२१ मध्ये भाईंदर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडला होता. अशी माहिती सरकारी वकील रेखा हिवराळे यांनी दिली.
पीडित आणि आरोपी हे नात्याने मुलगी आणि वडील लागत आहेत. आरोपीने पीडितेसोबत तिच्या इच्छेविरुद्ध शरीरिक संबंध ठेवून तिला मारण्याची धमकी दिली. तसेच पीडित मुलगी गरोदर राहिल्यानंतर तिचे बाळ पाडून घरामागे गाडून टाकले. तसेच याबाबत कोणास सांगितल्यास जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली होती. याचदरम्यान पीडित मुलीने पोलिस ठाण्यात धाव घेत, दिलेल्या तक्रारीनंतर हा प्रकार समोर आला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर भाईंदर पोलिसांनी तपास करत आरोपीला अटक केली. तपास पूर्ण झाल्यावर दोषारोपपत्र ठाणे न्यायालयात दाखल करण्यात आले. तसेच हा खटला ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश देशमुख यांच्या समोर आल्यावर सरकारी वकील हिवराळे यांनी सादर केलेले पुरावे आणि १३ साक्षीदारांची साक्ष ग्राह्य मानून नराधम पित्याला दोषी ठरविण्यात आले. या वेळी सादर केलेल्या पुराव्यामध्ये डीएनए अहवाल हा महत्त्वाचा पुरावा ठरला. त्यानुसार त्या नराधम पित्याला २० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व ५० हजार दंड अशी शिक्षा सुनावली. तसेच दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल, असेही न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. सरकारी वकील म्हणून रेखा हिवराळे यांनी काम पाहिले, तर तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन तपास अधिकारी तथा सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विश्वास बाबर यांनी तपास केला. याशिवाय पैरवी अधिकारी म्हणून पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश जाधव, कोर्ट कारकून म्हणून सहाय्यक फौजदार म्हणून संतोष गायकवाड, पोलिस अंमलदार सीमा युनूस पठाण, तसेच समन्स वॉरंटचे काम हेडकॉन्स्टेबल दीपक गिरासे व पोलिस शिपाई परसराम कांदळकर यांनी काम पाहिले.
