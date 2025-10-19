फरार आरोपी निघाला दुचाकीचोर
पाठलाग
पुण्याच्या येरवडा जेलमधून फरार झालेला ‘जन्मठेपेचा कैदी’ उल्हासनगरच्या रस्त्यांवर दुचाकीवर मोकाट फिरत होता. पोलिसांच्या नजरेत तो आला आणि त्यानंतर सुरू झाला एक ‘रिअल लाईफ थ्रिलर’! उल्हासनगर पोलिसांच्या चाणाक्ष माहितीदारांनी आणि गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने आखलेल्या सापळ्याने या फरार गुन्हेगाराचा प्रवास थेट गजाआड करून थांबवला.
--------
नवनीत बऱ्हाटे, उल्हासनगर
अंधारात गुप्त हालचाली, सतत मिळणारे ‘सूत्रधाराचे संकेत’ आणि पोलिसांच्या नजरेत न बसणारी दुचाकी या सर्व घटनांनी उल्हासनगर पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचा तपास एका थरारक वळणावर पोहोचला होता. येरवडा कारागृहातून फरार झालेला जन्मठेपेचा कैदी उल्हासनगरात मोकाट फिरतोय, ही बातमी जशी मिळाली तशी पोलिसांच्या अंगावर काटा आला. यानंतर सुरू झाला खरा पोलिस अॅक्शनचा थरार!
पुण्याच्या येरवडा कारागृहातून हत्या प्रकरणातील जन्मठेपेचा कैदी उल्हासनगरात चोरीच्या दुचाकीवरून मोकाट फिरत होता. उल्हासनगर पोलिस ठाण्यात १६ जुलैला दुचाकी चोरीचा गुन्हा नोंद झाला होता. तपास चालू असतानाच गुन्हे प्रकटीकरण पथकाला गुप्त सूत्रांमार्फत माहिती मिळाली की, एक संशयित चोरीची दुचाकी घेऊन दुर्गामातानगर परिसरात फिरत आहे. वरिष्ठ पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त अमोल कोळी आणि वरिष्ठ निरीक्षक विष्णू ताम्हाणे यांनी ही माहिती गंभीरतेने घेतली आणि पथकाला ऑपरेशन शिकारला हिरवा कंदील दिला. रात्री उशिरापर्यंत पोलिसांनी परिसराचा बारकाईने अभ्यास केला. गल्ल्या, बाहेर पडणारे रस्ते, पळवाटी सर्व तपासण्यात आल्या. पोलिस उपनिरीक्षक पी. के. नवले यांच्या नेतृत्वाखालील सुजित भोजणे, प्रमोद कांबळे, भगवान पाटील, विलास पाडेकर, सिद्धार्थ गायकवाड, संदीप सोनवणे, संदीप शेकडे आणि राजू तडवी या सर्वांनी दोन गटांमध्ये विभागून सापळ्याची आखणी केली. ठरल्याप्रमाणे रात्री उशिरा संशयित परिसरात आला आणि पोलिसांनी शोधमोहीम सुरू, अशी खूण दिली.
संशयिताने पोलिसांना पाहताच पळ काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पथकाने दोन्ही बाजूंनी वेढा घातला. काही क्षणांचा अंधार, इंजिनचा गडगडाट आणि एका झटक्यात त्या दुचाकीस्वाराला पथकाने जमिनीवर पाडले. त्याच्या जवळून चोरीची दुचाकी जप्त केली. सुरुवातीला हा केवळ दुचाकी चोर वाटत होता; पण चौकशीत जे उघड झाले, ते ऐकून सगळ्यांच्याच अंगावर काटा आला.
ताब्यात घेतलेला अनिल मेघदास पटेनिया (वय २८) हा टिटवाळा पोलिस ठाण्यातील हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होता. तो पुण्याच्या येरवडा खुल्या कारागृहात होता; पण काही महिन्यांपूर्वी तेथून पळून गेला होता. या धक्कादायक कबुलीजबाबानंतर उल्हासनगर पोलिसांनी तत्काळ येरवडा पोलिसांशी संपर्क साधून त्याची माहिती पडताळली आणि सगळे स्पष्ट झाले. पुण्याच्या येरवड्यातून ‘फिल्मी स्टाईल’ने पळालेला जन्मठेपेचा कैदी अखेर उल्हासनगर पोलिसांच्या रिअल थरारक तपासात अडकला. ही केवळ एका चोरीच्या गुन्ह्याची उकल नव्हे, तर पोलिसांच्या जागरूकतेमुळे शहरातल्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या विश्वासाला मिळालेला दिलासा आहे.
ही कारवाई म्हणजे पोलिसांच्या सतर्कतेचा, माहितीदारांच्या जाळ्याचा आणि तत्काळ निर्णयक्षमतेचा उत्तम संगम आहे. फरार गुन्हेगार शहरात वावरतोय हे लक्षात येताच पथकाने कोणताही विलंब न करता अचूक कारवाई केली. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अशा वेगवान कारवाया सुरूच राहतील.
- सचिन गोरे, पोलिस उपायुक्त
