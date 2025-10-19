श्वान निर्बिजीकरण केंद्र नियंत्रक अधिकाऱ्याला नोटिस
श्वान निर्बीजीकरण केंद्राची दुरवस्था
नियंत्रक अधिकाऱ्याला नोटीस; महापालिका उपायुक्तांचे कठोर कारवाईचे आदेश
डोंबिवली, ता. १९ : कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या श्वान निर्बीजीकरण केंद्राची दुरवस्था आणि केंद्रातील गैरकारभाराच्या तक्रारींची आरोग्य मुख्यालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने आरोग्य विभागाचे उपायुक्त प्रसाद बोरकर यांनी केंद्राचे नियंत्रक बहुउद्देशीय कर्मचारी आणि श्वानांच्या देखभालीचे काम करणाऱ्या पुणे येथील मे. जीवरक्षा ॲनिमल वेल्फेअर संस्थेला कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. कल्याण-डोंबिवली परिसरातील प्राणिमित्र आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून पालिकेकडे मागील अनेक वर्षांपासून श्वान निर्बीजीकरण केंद्रातील गैरकारभाराबद्दल तक्रारी करण्यात येत होत्या.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते मनोज कुलकर्णी यांनी श्वान निर्बीजीकरण, लसीकरण, नसबंदी आणि केंद्रातील सर्व आर्थिक व्यवहारांची माहिती मागवली होती. या माहितीतून केंद्रातील काही गैरकारभाराची माहिती उघड झाली. त्याच्या आधारे कुलकर्णी यांनी आरोग्य विभागाच्या प्रमुखांकडे तक्रार केली.
निर्बीजीकरण केंद्रात दररोज ४० श्वानांवर शस्त्रक्रिया होतात असे कागदोपत्री दर्शवले जाते, मात्र त्याचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण उपलब्ध नाही. या केंद्रातील डॉक्टरांच्या नियुक्तीत घोळ आहे. केंद्रातील कर्मचाऱ्यांपैकी ठरावीक कर्मचाऱ्यांच्याच भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भरणा केली जाते. ठेकेदार कंपनीचा ठेका मार्च २०२५मध्ये संपला असतानाही त्यानंतर या केंद्रातील त्यांची लाखो रुपयांची देयके काढण्यात येतात. श्वान पकडण्याच्या वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा नाही. त्यामुळे दररोज किती श्वान पकडले जातात याचा अंदाज येत नाही, असे कुलकर्णी यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
निलंबनाची तंबी
तक्रारींच्या अनुषंगाने उपायुक्त बोरकर यांनी श्वान निर्बीजीकरण केंद्राचे पालिकेतील नियंत्रक बहुउद्देशीय कर्मचारी कमलेश सोनवणे आणि देखभाल कंपनी मे. जीवरक्षा ॲनिमल वेल्फेअर यांना नोटीस बजावली आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सोनवणे यांना प्रशासनाने निलंबनाची तंबी दिली असून, ठेकेदार कंपनीला अटी-शर्तींचे पालन न केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
