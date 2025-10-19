फुल विक्रेते हवालदिल
फूलविक्रेते हवालदिल
सणासुदीला भावात घसरण
जुईनगर, ता. १९ (बातमीदार) ः दसऱ्याला किरकोळ बाजारात झेंडूला किलोला १२० ते १६० रुपयांचा भाव होता; पण सध्या १०० ते १२० रुपये किलो आहे. फुलांच्या दरातील घसरण २० ते २५ टक्के असली तरी सणासुदीला भावात घसरण झाल्याने विक्रेते हवालदिल झाले आहेत.
दसऱ्याच्या दिवसांमध्ये पहिल्या बहरातील फुलांचे उत्पादन बाजारात येते. आता शेतातील फुलांचे उत्पादन शेवटच्या टप्प्यात असल्याने दर्जेदार फुले बाजारात येत नसल्याचे व्यापारी सुनील वायकर यांनी सांगितले. शिवाय फुलांच्या आकारमानानुसार बाजारात कमी-जास्त प्रमाणात भाव आकारला जात आहे. त्यामुळे दसरा सणात घाऊक बाजारात १०० ते १२० रुपये किलोने विकली जाणारी झेंडूची फुले दिवाळी सणात ७० ते १०० रुपये भावाने फुले विकली जात आहेत; मात्र बाजारात दर्जेदार फुलांचा पुरवठा होत असताना अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निराशा आहे.
--------------------
आकारमानानुसार विक्री
किरकोळ बाजारात गावाकडून काही शेतकरी फुले विक्रीसाठी टेम्पोत घेऊन आल्याने झेंडूच्या फुलांना आकारमानानुसार ६० ते ८० रुपये प्रतिकिलोने होत आहे. दसऱ्याला २०० ते २२० रुपये असणारी शेवंतीची फुले १२० ते १५० रुपये किलो भावाने विकली जात आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.