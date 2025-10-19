थोडक्यात बातम्या रायगड
कर्जत शाखेचा भारतीय बौद्ध महासभा वर्षावास उत्साहात
कर्जत (बातमीदार) ः भारतीय बौद्ध महासभेच्या तालुका शाखा, कर्जत यांच्या वतीने आमराई येथील कार्यालयात वर्षावास सांगता समारोप कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान तालुका अध्यक्ष प्रकाश गायकवाड यांनी भूषविले. प्रमुख पाहुणे म्हणून महिला जिल्हाध्यक्ष उषा कांबळे, ॲड. कैलास मोरे आणि केंद्रीय शिक्षक संतोष जाधव उपस्थित होते. संतोष जाधव यांनी कार्यक्रमात प्रेरणादायी प्रवचन दिले. त्यांनी बुद्धांच्या धम्ममार्गाचे महत्त्व, सामाजिक समता आणि संघभावनेचे मूल्य यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन तालुका सरचिटणीस भरत देसाई आणि संस्कार उपाध्यक्ष उल्हास जाधव यांनी केले. उपस्थित मान्यवरांमध्ये भारतीय बौद्ध महासभा, वंचित बहुजन आघाडी तसेच सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे जिल्हा व तालुका पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संतोष माळी, अनिल कांबळे, दीपक गायकवाड, मंगला कांबळे, सुनिता शिंदे, प्रेमराज माळी, संदीप देसाई, सुरेश कांबळे, कैलास आंबेरकर, शशिकांत जाधव, मनीषा गायकवाड, विनोद कांबळे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाने सामाजिक बंधुभाव आणि बौद्ध शिक्षणाच्या प्रसाराला चालना देत तालुक्यातील युवकांना प्रेरित केले. उपस्थितांनी कार्यक्रमाबाबत उत्साह व्यक्त केला.
मेघना भोसले यांना आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार
पोलादपूर (बातमीदार) ः रायगड जिल्हा परिषद अलिबागच्या वतीने ग्रामपंचायत अधिकारी मेघना भोसले यांना आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या गौरव समारंभात महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. या वेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे आणि प्रकल्प संचालक प्रियदर्शनी मोरे उपस्थित होते. मेघना भोसले या कर्तव्यदक्ष अधिकारी असून, ग्रामपंचायतचे कामकाज वेगाने चालवतात. त्यांनी मागील काही वर्षांत पोलादपूर तालुक्यातील भोगाव खुर्द व बोरज गावातील ग्रामपंचायत कार्यान्वित केल्याचे सांगण्यात आले. सर्व उपस्थितांनी त्यांच्या कार्यक्षमतेचे कौतुक केले आणि ग्रामविकासाच्या कामात त्यांनी दिलेले योगदान प्रशंसनीय असल्याचे नमूद केले.
सक्षम एज्युकेशन सोसायटीने अनाथ मुलांसोबत साजरी केली दिवाळी
पोयनाड (बातमीदार) ः शैक्षणिक क्षेत्रात मागील आठ वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या सक्षम एज्युकेशन सोसायटीने अलिबाग तालुक्यातील बांधण येथील संपर्क बालग्राममधील २१ विद्यार्थ्यांसोबत दिवाळी उत्साहात साजरी केली. दिवाळी कार्यक्रमाची सुरुवात सर्वात लहान तीन विद्यार्थ्यांनी केक कापून केली. कार्यक्रमात उपस्थित सदस्यांनी मुलांशी मनमुराद संवाद साधला आणि विद्यार्थ्यांनी स्वतः बनवलेली वारली पेंटिंगची ग्रीटिंग कार्ड सदस्यांना भेट दिली. या वेळी गरजेच्या वस्तूंच्या भेटीसह दिवाळी फराळाचे वितरण केले गेले. सक्षम एज्युकेशन सोसायटीचे सदस्य अभिषेक गावडे यांच्या आर्थिक मदतीने हा कार्यक्रम पार पडला. उपस्थित सदस्यांमध्ये प्रतिम सुतार, योगेश पवार, गणेश भोईर, सुवर्णा आमले, ओमकार आमले, सुरेश दादा साळुंखे, वासुदेव आमले आणि शार्दुल काठे यांचा समावेश होता. या उपक्रमातून अनाथ मुलांना सामाजिक सहभाग आणि आनंद अनुभवण्याची संधी मिळाली.
मनस्वी मोहिते यांची भाजप दक्षिण रायगड उपाध्यक्षपदी नेमणूक
अलिबाग (वार्ताहर) ः भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या दक्षिण रायगड जिल्हा उपाध्यक्षपदावर ॲड. मनस्वी मोहिते यांची नेमणूक करण्यात आली. जिल्हा महिला मोर्चा अध्यक्षा डॉ. चित्रा आस्वाद पाटील यांनी अधिकृतपणे नियुक्तिपत्र देऊन ही घोषणा केली. ॲड. मनस्वी मोहिते या त्यांच्या कार्यक्षमता, सामाजिक योगदान आणि महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातून परिचित आहेत. आगामी काळात महिला मोर्चा अधिक बांधणीला आणि संघटनात्मक कार्यात नवी दिशा देईल, असे त्यांनी सांगितले.
मुरूडमध्ये वसुबारस उत्साहात साजरी
मुरूड (बातमीदार) ः दिवाळीच्या सुरुवातीला वसुबारस उत्साहात साजरी केली जाते. वसु म्हणजे धन, बारस म्हणजे द्वादशी. हिंदू धर्मात गोमातेला महत्त्वाचे स्थान आहे. संध्याकाळी गाईची पूजा, हळद-कुंकू, फुले व अक्षता वाहून केली जाते. पुरणपोळी, फुलांची माळ, केळीच्या पानावर खाऊ ठेवणे ही परंपरा पारंपरिक रितीने पाळली जाते. काही ठिकाणी अंगणात तुळशीवृंदावनात गाईचे पूजन केले जाते. या दिवसाला गोवत्स द्वादशी असेही म्हणतात. या पूजा मार्गाने गाईला देवत्व प्राप्त होत असल्याचे समजले जाते, तसेच घरातील आर्थिक समृद्धी आणि शेतीसाठी गाईच्या योगदानाची कृतज्ञता व्यक्त केली जाते.
