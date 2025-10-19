टावरी पाड्यात कचऱ्याचे ढीग
टावरी पाड्यात कचऱ्याचे ढीग
ऐन दिवाळीत नागरिक हैराण
कल्याण, ता. १९ (वार्ताहर) ः सणासुदीच्या ऐन दिवाळीत कल्याण पश्चिमेकडील टावरी पाडा परिसरातील शंखेश्वर प्रेसिडेन्सी या सोसायट्यांच्या बाहेर कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. महापालिकेची कचरा गाडी नियमित येत नसल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. येथील रहिवाशांनी वारंवार फोन करूनही पालिकेची कचरा गाडी येत नाही. जवळपास ६१० फ्लॅट्स असलेल्या या मोठ्या सोसायटीतून दररोज कचरा उचलणे अपेक्षित आहे; परंतु गाडी तीन ते पाच दिवसांनी येत असल्याने सोसायटीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ कचऱ्याचा खच पडला आहे. यामुळे संपूर्ण सोसायटीचे विद्रूपीकरण झाले असून, परिसरात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे.
कचऱ्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून, अनेक प्रकारचे आजार पसरण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. स्थानिक रहिवासी विनोद शेलकर यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, आम्ही स्वच्छतेसाठी पालिकेला वर्षाला सहाशे रुपये कर भरतो, तरीही सोसायट्यांची अशी दुरवस्था आहे. कर भरूनही जर सुविधा मिळत नसेल, तर तो कर कशासाठी भरायचा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.