माणगाव नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक उमेदवारांमध्ये जोरदार चर्चा
आरक्षण एसटी झाल्याने राजकीय समीकरणे बदलली; सहा प्रमुख उमेदवार चर्चेत
माणगाव, ता. १९ (वार्ताहर) ः ६ ऑक्टोबर रोजी राज्यात जाहीर झालेल्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणामुळे नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. या आरक्षणानुसार नगराध्यक्ष पद आता अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी आरक्षित झाले आहे, ज्यामुळे माणगावमधील सर्व राजकीय पक्षीय पुढारी आपापल्या उमेदवारांची चाचपणी करू लागले आहेत.
हे आरक्षण जाहीर होताच काही तासांतच इच्छुक उमेदवारांची नावे चर्चेत आली. सध्या नगर पंचायतीवर राष्ट्रवादी अजित गटाचे वर्चस्व आहे, तर पूर्वीचे शिवसेना शिंदे गटातील नगरसेवक आता राष्ट्रवादी पक्षात गेले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाकडून माजी नगराध्यक्ष आणि विद्यमान नगरसेवक ज्ञानदेव पवार यांच्यासह अन्य समर्थक उमेदवार उभे राहण्याची तयारी करत आहेत. भाजपकडूनही आपला उमेदवार निवडण्याची शक्यता आहे, तर मूळ राष्ट्रवादी पक्षातूनही एक विद्यमान नगरसेविका उमेदवार होऊ शकते, त्यामुळे एकूण सहा प्रमुख उमेदवारांची चर्चा जोरात सुरू आहे. माहितीनुसार, अनंता (बुवा) थळकर यांना शिंदे गटाकडून उमेदवारी मिळू शकते, तर त्यांचे बंधू असलेले दीपक थळकर हे नावही जवळस निश्चित आहे. याशिवाय विद्यमान नगरसेवक आनंद यादव यांचे निकटवर्तीय जयंत बोडेरे आणि त्यांचा भाऊ महेश बोडेरे यांचीही चर्चा जोरात आहे. राष्ट्रवादी गटाकडून लक्ष्मी हिलम आणि भाजपकडून राकेश जाधव यांच्या पत्नी कुमुदिनी जाधव यांचीही उमेदवारीची शक्यता आहे. या सहा प्रमुख उमेदवारांमुळे नगराध्यक्ष निवडणुकीत जोरदार स्पर्धा निर्माण होणार आहे. यंदा ही निवडणूक माणगावकरांसाठी विशेष ठरणार आहे. जनतेच्या थेट मतदानाद्वारे नगराध्यक्ष निवडले जातील, असे बोलले जात आहे. आरक्षणामुळे अनेक राजकीय स्वप्न हवेत विरले असून, पक्षांतरांमुळे राजकीय समीकरणे पुन्हा नव्याने तयार होत आहेत. माणगावमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे पुढील निवडणूक औत्सुक्यपूर्ण ठरणार आहे.
