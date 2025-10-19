रोहा सकल मराठा समाज तर्फे किल्ला बांधणी स्पर्धा
रोहा सकल मराठा समाजातर्फे किल्ला बांधणी स्पर्धा
गडकिल्ल्यांचे महत्त्व आणि छत्रपती शिवरायांचे कार्य स्मरणात ठेवण्याचा प्रयत्न
रोहा, ता. १९ (बातमीदार) ः रोहा तालुक्यातील अखंड बहुजन समाजातील तरुण आणि लहानग्यांना इतिहासाची ओळख करून देण्यासाठी रोहा सकल मराठा समाज सातव्या वर्षापासून भव्य किल्ला बांधणी स्पर्धेचे आयोजन करीत आहे. यावर्षी ही स्पर्धा दक्षिण रायगड जिल्हास्तरीय पातळीवर घेतली गेली आहे. समाजाचे अध्यक्ष प्रदीप देशमुख यांनी सांगितले, की या स्पर्धेद्वारे गडकिल्ल्यांचे महत्त्व, छत्रपती शिवरायांच्या कार्याची माहिती आणि स्वराज्यातील किल्ल्यांचा ऐतिहासिक वारसा तरुण पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश आहे.
स्पर्धेत रोहा, मुरूड, माणगाव, तळा, महाड, पोलादपूर आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. त्याशिवाय पेण, अलिबागसारख्या तालुक्यांमधील अनेक स्पर्धकांनीही सहभाग नोंदवला आहे. स्पर्धाप्रमुख समीर दळवी, सचिन दळवी यांनी सांगितले, की किल्ला बांधणीत तांत्रिक आणि माहितीपूर्ण घटकांचा समावेश असेल, तसेच तरुण आणि लहान मुलांना गडकिल्ल्यांबद्दल महत्त्वाची माहिती मिळावी, हा प्रयत्न केला जाईल. यंदा जिल्हास्तरीय संकल्पनेतून स्पर्धा अधिक व्यापक झाली आहे. त्यामुळे किल्ला प्रत्यक्ष घर किंवा परिसरात बांधावा लागणार असून, ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षण केले जाईल. किल्ल्याची बांधणी आणि माहिती असलेला व्हिडिओ २५ ऑक्टोबरपर्यंत पाठवावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. काल्पनिक किल्ल्यांचे परीक्षण केले जाणार नाही, तर निवडक किल्ल्यांचे प्रत्यक्ष परीक्षण आयोजित केले जाईल. स्पर्धेत प्रथम क्रमांकाला आठ हजार रुपये आणि सन्मानचिन्ह, द्वितीय क्रमांकाला सहा हजार रुपये व सन्मानचिन्ह, तृतीय क्रमांकाला चार हजार रुपये व सन्मानचिन्ह, उत्कृष्ट किल्ल्यास दोन हजार रुपये व सन्मानचिन्ह, तर उत्तेजनार्थ तीन क्रमांकांना प्रत्येकी एक हजार रुपये व सन्मानचिन्ह दिले जाणार आहे. अधिक माहितीसाठी समीर दळवी (९२२६९३५६६३), सचिन दळवी (८७९६९२९३६०), अरुण साळुंखे (८०८७४३१६६४), संकल्प धनावडे (९९७५५८६४४०) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
