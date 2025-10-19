कोंडीत गेले ठाणे
ठाणे अडकले कोंडीत
बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी गर्दी
ठाणे शहर, ता. १९ (बातमीदार) : दिवाळीच्या खरेदीला उधाण आले आहे. त्यामुळे शेवटच्या रविवारी (ता. १९) संपूर्ण ठाणे शहर वाहतूक कोंडीत अडकले होते. मोठ्या बाजारपेठांपासून गल्ली-बोळातील बाजारांपर्यंत सर्वत्र लोकांची प्रचंड गर्दी आणि वाहनांची कोंडी पाहायला मिळाली. वाहतूक विभागाने वाहतुकीचे नियोजन केलेले असले तरी, बाजारात गर्दीचा पूर आल्याने हे नियोजन कोलमडले. लोकांना चालण्यासाठी फूटपाथ सोडाच, परंतु रस्त्यावरही जागा शिल्लक नव्हती. वाहनांची संख्या, पार्किंगचा अभाव आणि प्रशासनाच्या फसलेल्या नियोजनाचा फटका ठाणेकरांना बसला. सणाच्या काळात होणाऱ्या गर्दीचे योग्य नियोजन केले नाही, तर भविष्यात मोठी दुर्घटना होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
शुक्रवारपासून प्रत्यक्षात दिवाळी सुरू झाली असली तरी, त्यापूर्वीच बाजारपेठा, दुकानांमध्ये खरेदीसाठी गर्दी उसळली होती. मॉल, सुपर बाजार यांसह गल्लीबोळात खरेदी सुरू झाल्याने सर्वत्र गर्दी झाली. शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार हे खरेदीचे शेवटचे दिवस असल्याने बाजारांमध्ये लोकांचा पूर आला होता. खरेदीसाठी बाहेर पडलेले लोक स्वतःचे वाहन, रिक्षा, बस अशा मिळेल त्या वाहनाने बाजारात आले. त्यामुळे संपूर्ण शहर वाहतूक कोंडीत अडकले. सायंकाळी ४ वाजल्यानंतर संपूर्ण ठाणे ब्लॉक झालेले पाहायला मिळाले. बाजारातील कोंडीचा फटका शहराबाहेरील रस्त्यांनाही बसला.
कोपरीमधील फटाका बाजारात दुचाकी आणि रिक्षांची मोठी कोंडी झाली होती. फटाके खरेदीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या घाऊक बाजारात मुंबईमधून येणाऱ्यांची मोठी गर्दी होती, ज्यामुळे हा परिसर कोंडीत गेला. याचा परिणाम ठाणे स्टेशन (पूर्व) कडे जाणाऱ्या रस्त्यावरही वाहतूक कोंडी होण्यात झाला.
रिक्षासाठी पायपीट
विविध कामे आणि खरेदीसाठी ठाण्यात आलेल्यांना इच्छितस्थळी जाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागली. स्थानक परिसरात झालेल्या गर्दीमुळे रिक्षावाले ठाणे स्थानकाकडे जाण्यास मनाई करत असल्याने रेल्वे प्रवाशांना मासुंदा तलावापर्यंत चालत येऊन रिक्षा मिळवावी लागली. हातात सामान असताना बाजारातून घरी जायला रिक्षा मिळणेही दुरापास्त झाले होते.
या मार्गावर कोंडी
कोर्टनाका, टेंभीनाका, ठाणे रेल्वेस्थानक परिसर, वागळे इस्टेट रोड, लोकमान्य नगर नाका, कळवा नाका, कळवा स्थानक, जेल रोड, नंदिबाबा चौक, कशेळी रोड, नितीन कंपनी रोड, वर्तक नगर नाका, वसंत विहार चौक, घाणेकर नाट्यगृह चौक, ठाणे स्थानक रोड, जांभळी नाका, राम मारुती रोड, इंदिरानगर नाका, कासारवडवली गाव मैदान, कोपरी, मानोरमा नगर, वागळे इस्टेट, कळवा आणि मुंब्रा येथील बाजारपेठांसह घोडबंदर मार्गावर सायंकाळी मोठी वाहन कोंडी झाली होती.
नियोजन अपयशी
ठाणे महानगरपालिका आणि वाहतूक विभागाने बाजारात व चौकात मोठा बंदोबस्त लावला होता. स्थानिक पोलिसही रस्त्यावर उतरले होते, मात्र या सर्व प्रयत्नांना न जुमानता लोकांकडून वाहनांची वाहतूक सुरूच राहिली, ज्यामुळे प्रशासनाचे नियोजन फसल्याचे दिसून आले.
वाहतूक वळवली
सायंकाळी खरेदीमुळे झालेली गर्दी आणि वाहन कोंडी कमी करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिका आणि वाहतूक विभागाने ठाणे स्थानक रोड बाजारातील वाहतूक छत्रपती शिवाजी महाराज रोडने वळवली होती.
