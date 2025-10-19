मनसेने दिला ठाकरे गटाला मान
मनसेचा ठाकरे गटाला मान
विद्युत रोषणाईचे दीपेश म्हात्रे यांच्या हस्ते उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १९ : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर डोंबिवली पूर्वेतील फडके रोडवर मनसेच्या वतीने करण्यात येणारी विद्युत रोषणाई डोंबिवलीकरांसाठी नेहमीच आकर्षणाचे केंद्र ठरते. दरवर्षी मनसेचे नेते राजू पाटील यांच्या हस्ते या रोषणाईचे उद्घाटन केले जाते; मात्र यंदा मुंबईतील मनसेच्या दीपोत्सवाचे उद्घाटन उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाल्यानंतर डोंबिवलीतही मनसेने ठाकरे गटाला मान देत शिवसेना (ठाकरे गट) जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांच्या हस्ते दीपोत्सवाचे उद्घाटन केले. शनिवारी (ता. १८) रात्री जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांच्या हस्ते या रोषणाईचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी मनसेचे जिल्हाप्रमुख प्रकाश भोईर, जिल्हा संघटक हर्षद पाटील तसेच ठाकरे गटाचे प्रकाश तेलगोटे, राहुल कामत यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसेप्रमुख राज ठाकरे या ठाकरे बंधूंचे मनोमिलन होऊन त्यांची युती झाली असल्याच्या राजकीय चर्चांना यामुळे उधाण आले आहे.
जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे या वेळी म्हणाले, की पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे एकत्र आल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक नवीन दिशा मिळाली आहे. मराठी माणूस आणि मराठी माणसांच्या हक्कांसाठी हे एकजीव होणे, ही लोकांची आणि कार्यकर्त्यांची मागणी होती. ते पुढे म्हणाले, की ठाकरे गट आणि मनसे एकत्र येऊन कार्यक्रम करणे, विकासकामांचा पाठपुरावा करणे यात नवीन काही नाही. यापूर्वीही कल्याण-शिळ रोडवरील नवीन पलावा पुलाच्या समस्यांवर डोंबिवलीत ठाकरे गट आणि मनसे पहिल्यांदा एकत्र आले होते आणि त्यांनी एकत्रितपणे आंदोलन केले होते. तेव्हापासूनच युतीचे वारे वाहू लागले आहे. आता ते राज्यभर वाहत आहेत.
राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार व्यूहरचना
म्हात्रे यांनी विश्वास व्यक्त केला, की पक्ष म्हणून आम्ही वेगळे असलो तरी १० वर्षांपूर्वी आम्ही सर्व एकाच पक्षात होतो. आमची विचारसरणी आणि काम करण्याची राजकीय पद्धत एकच होती. आता १० वर्षांनंतर एकत्र आलो आहोत. विकासाच्या विषयावर, मराठी माणूस आणि त्याचे हक्क या विषयावर आम्ही एकच आहोत आणि एकच असणार आहोत. एकत्रितपणे काम करण्याची आमची वाटचाल आता जोमाने सुरू राहील. कल्याण-डोंबिवली पालिका निवडणुकीत ठाकरे गट आणि मनसेची युती झाल्यास कोणाला फटका बसेल, याची गणिते इतर पक्षांनी मांडायला सुरुवात केली आहे. पालिकेत बहुसदस्य प्रभाग पद्धत असल्याने भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (ठाकरे गट), मनसे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार व्यूहरचना सुरू असल्याचे चित्र आहे.
