चितळसरच्या विजेत्यांची पुन्हा लॉटरी काढणार
म्हाडा ऑनलाइन अर्ज भरून घेणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ ः म्हाडाच्या माध्यमातून हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार व्हावे म्हणून २५ वर्षांपूर्वी ठाणे चितळसर येथील घरांसाठी काढलेल्या लाॅटरीमध्ये विजेते ठरलेल्यांसाठी आता पुन्हा लाॅटरी काढली जाणार आहे. ही लाॅटरी घरांकरिता विजेते ठरण्यासाठी नाही तर उपलब्ध असलेल्या सदनिकांपैकी कोणती सदनिका कोणाला, याची निश्चिती करण्यासाठी काढली जाणार आहे. त्यासाठी म्हाडा संबंधितांकडून लवकरच ऑनलाइन स्वरूपात अर्ज भरून घेणार आहे.
म्हाडाकडून सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने लाॅटरी काढल्या जातात. त्याचप्रमाणे कोकण मंडळाने २००० मध्ये काढलेल्या लाॅटरीत चितळसर ठाणे येथील अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील २०० घरांचा समावेश होता. त्यानुसार अर्ज केलेल्या १५६ जणांना येथे स्कीममध्ये घरे लागली खरी; पण या भूखंडावर आरक्षण असल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करत महापालिकेने घरांच्या प्रकल्पाला परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे या ठिकाणी घरे उभी राहू शकली नव्हती. तरीही म्हाडाने लाॅटरीत विजेते ठरलेल्या अर्जदारांना त्यांच्याकडून घेतलेली अनामत रक्कम परत केली नव्हती. त्यामुळे त्यांचा घराचा हक्क अबाधित होता. दरम्यान, दोन वर्षांत म्हाडाने या जागेवर ते घराच्या प्रतीक्षेत होते. दरम्यान, म्हाडाने चितळसर येथे २७ मजली सात इमारती उभारल्या असून त्यापैकी एक इमारत संबंधित विजेत्यांसाठी राखीव ठेवली आहे; मात्र १५६ विजेत्यांपैकी कोणाला कोणती सदनिका हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. त्यासाठी लवकरच लाॅटरी काढली जाणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
