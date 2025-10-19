उल्हासनगरात शिलाई कामगारावर प्राणघातक हल्ला
उल्हासनगर, ता. १९ (वार्ताहर) : केवळ क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या वादातून शिलाई कारागिरावर धारदार हत्याराने वार करून ठार मारण्याचा प्रयत्न शहरात करण्यात आला. गंभीर जखमी कारागीराला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले असून, पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
उल्हासनगर शहरात घडलेल्या या घटनेत अनुप गौतम हा शिलाई कामगार गंभीर जखमी झाला आहे. बर्तन गल्ली येथील गोविंद साहू यांच्या रेडीमेड कपड्यांच्या कारखान्यात अनुप आणि मधू सिंग हे दोघेही काम करत होते. दुपारी दोघांमध्ये किरकोळ कारणावरून शाब्दिक वाद झाला. काही क्षणांतच हा वाद चिघळला आणि मधूने संतापाच्या भरात धारदार हत्याराने अनुपवर वार केले. या हल्ल्यात गौतम गंभीर जखमी झाला आहे. सुरुवातीला त्याला उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल केले; मात्र प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी कळवा येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मधूला अटक केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत पुढील तपास सुरू केला आहे.
