धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी शिवशाहीची आणखी १३४ घरे हवीत
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी
शिवशाहीची आणखी १३४ घरे हवी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ ः शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या धारावीतील ३३४ संक्रमण सदनिका धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी डीआरपीला दिल्या जाणार आहेत. त्यानंतर उपनगरात वेगवगेळ्या ठिकाणी विखुरलेल्या असलेल्या १३४ सदनिका भाडेतत्त्वावर मिळाव्यात, अशी मागणी डीआरपीने शिवशाहीकडे केली आहे. त्यामुळे शिवशाही याबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या माध्यमातून डीआरपी आणि एनएमडीपीएल याच्या माध्यमातून पुनर्वसन प्रकल्प संयुक्तपणे केला जात आहे. पुनर्वसन प्रकल्प राबवताना येथील रहिवाशांची तत्पुरती व्यवस्था करता यावी म्हणून डीआरपीने धारावी शेड काॅम्प्लेक्स येथील ३३४ सदनिका दिल्या आहेत. त्यानंतर आणखी १३४ सदनिकांची मागणी केली असल्याची माहिती शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्याने दिली. या घराच्या माध्यमातून शिवशाहीला भाडे मिळू शकणार आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सदनिका पुन्हा परत केल्या जातील.
