तृतीयपंथीयांना मारहाण करणारे गजाआड

तृतीयपंथींना मारहाण करणारे गजाआड
नवी मुंबई, ता. २१ (वार्ताहर) ः ठाणे-बेलापूर मार्गालगत नोसील नाका येथील बसथांब्यावर उभ्या असलेल्या दोन तृतीयपंथींवर स्कूटीवरून आलेल्या दोघा तरुणांनी बांबूने हल्ला करून बेदम मारहाण केल्याची घटना नुकतीच घडली. या हल्ल्यात दोन तृतीयपंथी जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर पळून गेलेल्या दोघा मारेकऱ्यांना रबाळे एमआयडीसी पोलिसांनी शोध घेऊन त्यांना अटक केली आहे.
या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांमध्ये तृतीयपंथी लवली शंकर मंडल (वय २२) आणि त्याची मैत्रीण श्रेया शेठ व प्रिती मंडल हे तिघेही सोमवारी (ता. १३) मध्यरात्री अडीजच्या सुमारास ठाणे-बेलापूर मार्गावरील नौसिल नाका बसथांब्यावर थांबलेले होते. याचवेळी या ठिकाणी स्कूटीवरून आलेल्या सनी अशोक चव्हण व चेतन अशोक जाधव या दोघांनी त्यांना लक्ष्य करून शिवीगाळ करत मारहाण केली. सनी चव्हाण याने लाकडी बांबूने मंडल याचा उजवा हात व जांघेवर मारहाण केली. त्यामुळे त्याची अंगठ्याजवळील दोन बोटे फ्रॅक्चर झाली. तर चेतन यादव याने त्याच्या नाकावर जोरदार ठोसा मारून ते फ्रॅक्चर केले. या हल्ल्यात लवली मंडल हा बेशुद्ध पडल्यानंतर त्याच्या दोन मैत्रिणींनाही दोघांनी मारहाण करून जखमी केले. त्यानंतर दोघा मारेकऱ्यांनी तेथून पळ काढला. या घटनेनंतर जखमी लवली मंडल व त्याच्या साथीदारांना रबाळे येथील गवळी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. त्यानंतर रबाळे एमआयडीसी पोलिसांनी दोघा मारेकऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. जखमी तृतीयपंथींनी आरोपींचा स्कूटी क्रमांक पोलिसांना दिल्यानंतर पोलिसांनी त्यावरून आरोपी सनी चव्हाण व चेतन जाधव या दोघांचा शोध घेऊन अटक केली आहे.
