काश्मिरी सफरचंदाची मागणी वाढली
वातावरणीय बदलामुळे सीताफळसह पेरूला नापसंती
जुईनगर, ता. १९ (बातमीदार) ः हंगामी फळांच्या बाजारात काश्मिरी सफरचंदाची मागणी वाढली आहे, तर सीताफळ आणि पेरूसारख्या फळांची मागणी घटली आहे. यासोबतच सफरचंदाचे दरही लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत. येत्या पंधरा दिवसांत काश्मिरी सफरचंदाचे दर ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढू शकतात, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
पूर्वी घाऊक बाजारात १५ रुपये किलोची पेटी ७०० ते ८०० रुपयांना उपलब्ध होत होती, तर सध्या तीच पेटी एक हजार ते बाराशे रुपयांपर्यंत गेली आहे. परिणामी, किरकोळ बाजारात सफरचंदाचे दर १५० ते २०० रुपये किलोपर्यंत वाढले आहेत. या दरवाढीमुळे सफरचंद व्यापाऱ्यांचा आनंद वाढला आहे. दुसरीकडे, पेरू आणि सीताफळांसाठी मागणी घटल्याने त्यांच्या दरात घसरण झाली आहे. सध्या या फळांचा हंगाम सुरू असला तरी वातावरणीय परिस्थितीमुळे फळांमध्ये अळी उत्पन्न झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. परिणामी, ग्राहकांनी या फळांची खरेदी कमी केली असून, घाऊक बाजारात माल पडून राहिला आहे. सध्या सीताफळ आणि पेरू प्रतिकिलो ३० ते ४० रुपयांमध्ये विकले जात आहेत. व्यापारी याबाबत सांगतात, की शिमला सफरचंद हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे आणि नोव्हेंबरपर्यंत काश्मिरी सफरचंदाची मागणी सतत राहणार आहे. विशेषतः काश्मिरी सफरचंद खाण्यासाठी चवदार असल्यामुळे ग्राहक त्याची मागणी सातत्याने करीत आहेत. व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या झालेल्या दरवाढीने सफरचंद विक्रेते समाधानी आहेत.
