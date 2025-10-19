दिवाळीतील फटाक्यांमुळे पशुपक्ष्यांवर गंभीर परिणाम
दिवाळीतील फटाक्यांमुळे पशु-पक्ष्यांवर गंभीर परिणाम
नवीन पनवेल, ता. १९ (बातमीदार) ः दिवाळीचा उत्सव साजरा करताना फटाके फोडण्यामुळे होणाऱ्या ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाचा प्राणी आणि पक्ष्यांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे. प्रकाश फेकणाऱ्या फटाक्यांमुळे पक्ष्यांच्या डोळ्यांवर विपरीत परिणाम होतो, तर अतितीव्र प्रकाशामुळे काही पक्ष्यांना आंधळेपणा येण्याची शक्यता वाढत आहे.
पनवेल नेचर फ्रेंडचे अध्यक्ष संतोष उदरे यांनी सांगितले की, अंधारात चाचपडल्यामुळे पक्ष्यांचा मृत्यू होण्याची घटनादेखील वारंवार घडते. रॉकेटसारखा वर जाऊन फुटणाऱ्या फटाक्यांमुळे पक्ष्यांच्या अधिवास, म्हणजे झाडावरील घरटी जळतात. याशिवाय पक्ष्यांच्या कानाची संवेदनशीलता मानवी कानापेक्षा सातपट जास्त असते. त्यामुळे फटाक्यांच्या ध्वनीमुळे त्यांच्या कानाच्या नसा तुटण्याची किंवा जखमी होण्याची शक्यता निर्माण होते, तर संतोष उदरे यांनी फटाके फोडण्याच्या परिणामांवर विशेष भर दिला, फटाके फोडताना आपल्याबरोबर पक्ष्यांचीही काळजी घ्यावी. विशेषतः चिमण्यांवर आणि इतर लहान पक्ष्यांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होतो. त्यामुळे दिवाळीत आवाज कमी करणाऱ्या आणि प्रदूषण निर्मूलक फटक्यांवर बंदी घालणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पक्षिप्रेमींनीही सांगितले की, दिवाळीच्या काळात पक्ष्यांना अन्न व निवासाच्या साधनांमध्ये अडथळा येतो. ध्वनी आणि प्रकाशामुळे पक्ष्यांचे व्यवहारही बिघडतात, जे त्यांच्या नैसर्गिक जीवनासाठी धोकादायक ठरते. यामुळे निसर्ग संवर्धनासाठी नागरिकांनी फटाक्यांचा वापर मर्यादित करावा आणि पर्यावरणाशी सुसंगत दिवाळी साजरी करण्याची गरज आहे.
