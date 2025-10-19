ऑर्केस्ट्राख बारमध्ये अधिकारांचा गैरवापर
ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये
अधिकारांचा गैरवापर
‘आहार’ची उच्च न्यायालयात पाेलिसांविरुद्ध धाव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : अंधेरी आणि विलेपार्ले पोलिस ठाण्यांच्या अधिकार क्षेत्रात पोलिस रेस्टॉरंट्स आणि ऑर्केस्ट्रा बार चालविणाऱ्यांना मानसिक त्रास देत आहेत. पोलिसांकडून अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करून इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने (आहार) उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित पोलिस आयुक्त आणि वरिष्ठ निरीक्षकांना ड्युटी लॉग, बीट मूव्हमेंट रजिस्टर आणि वायरलेस लॉगबुक सादर करण्याचे आदेश देण्याची विनंती या याचिकेत केली आहे.
परवानाधारक ऑर्केस्ट्रा बार आणि रेस्टॉरंट्समध्ये आदेशांशिवाय प्रवेश करून काम करणाऱ्या महिलांना त्रास देणाऱ्या, सेल्फी काढणाऱ्या आणि नैतिक देखरेखीच्या नावाखाली कायदेशीर व्यवसायात हस्तक्षेप करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बेकायदा, मनमानी आणि असंवैधानिक कृतीप्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी ‘आहार’ने याचिकेतून केली आहे. अनेक वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आणि त्यांचे कनिष्ठ सहकारी कोणत्याही कारणाशिवाय वारंवार बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश करतात. २३ मे २०२५ रोजी विलेपार्ले येथील हॉटेल मयुरी येथे घडलेल्या एका विशिष्ट घटनेचा उल्लेख याचिकेत केला आहे. त्यानुसार मोफत पेये मागणे, महिला कर्मचाऱ्यांसोबत फोटो आणि कामात व्यत्यय आणणे, अशी कृत्ये करताना पोलिस अधिकारी दिसत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. पोलिस ठाण्यातील कॉल डिटेल रेकॉर्ड, मोबाईल लोकेशन डेटा आणि सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याची मागणीही केली आहे. कथित गैरवर्तनाची कालबद्ध विभागीय चौकशीचे, कायदेशीर आदेशांशिवाय पोलिस अधिकाऱ्यांना बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखण्याची विनंतीही केली आहे. दरम्यान, राज्य सरकार, गृह विभाग किंवा मुंबई पोलिस आयुक्तांविरुद्ध याचिकेत कोणतेही आरोप नाहीत.
-----
परिपत्रकाला आव्हान
- ‘आहार’ने ११ एप्रिल २०२५ रोजी अंधेरी पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी बजावलेल्या परिपत्रकालाही आव्हान दिले आहे.
- परिपत्रकात कॉन्स्टेबलना विविध बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये पहाटे १ ते ४ वाजेपर्यंत देखरेखीच्या उद्देशाने तैनात राहण्याचे आदेश दिले असून, हा अंतर्गत आदेश मनमानी आणि असंवैधानिक असल्याचा दावा केला आहे.
- निव्वळ महाराष्ट्र नागरी सेवा आचारसंहिता नियमांचेच नव्हे तर प्रशासकीय शिस्त आणि सार्वजनिक जबाबदारीच्या मूलभूत तत्त्वांचेही उल्लंघन झाल्याचेही आहारने म्हटले आहे.
