नवी मुंबईतील आयटी कर्मचाऱ्यांची ‘दिवाळी अंधारात
आयटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात
बोनस कपातीने हिरावला उत्सवाचा आनंद
वाशी, ता. १९ (बातमीदार) : कृत्रिम बुद्धिमतेमुळे (एआय) तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांती होत असतानाच, नवी मुंबईतील आयटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी मात्र चिंतेत आणि अंधारात गेली आहे. एआयच्या वापरामुळे अनेक कामे स्वयंचलित होत असल्याने कंपन्या खर्च कमी करून कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर देत आहेत, पण या बदलामुळे वाशी, ऐरोली, महापे आणि घणसोली परिसरातील लाखो आयटी कर्मचाऱ्यांवर नोकरकपात, वेतनकपात आणि विशेषतः बोनसकपातीचा थेट परिणाम झाला आहे.
एआय आणि ऑटोमेशनच्या वाढत्या वापरामुळे अनेक आयटी कंपन्यांनी खर्च कपातीवर भर दिला असून, मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी संख्या कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर बोनस आणि इन्सेंटिव्हची अपेक्षा असताना, अनेक कंपन्यांनी बोनस एकतर पूर्णपणे थांबवला आहे किंवा केवळ १० ते २० टक्क्यांपर्यंतच दिला आहे.
‘‘गेल्या काही वर्षांत इतकी अनिश्चितता कधी पाहिली नव्हती. कामाचा ताण वाढला आहे, पण नोकरीच्या स्थैर्याची खात्री नाही,’’ अशी भावना एका आयटी कर्मचाऱ्याने व्यक्त केली. एआयच्या सावटाखाली नोकरी गमावण्याची भीती आणि बोनसकपातीमुळे यंदा अनेक आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळीचा आनंद हिरावला गेला असून, ही दिवाळी चिंतेची ठरली आहे.
