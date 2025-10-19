अंबरनाथच्या धर्मवीर आनंद दिघे नाट्यमंदिराचे शानदार सोहोळ्यात लोकार्पण
आता ‘मनोमिलन’ नाटकाचा प्रयोग सुरू
उपमुख्यमंत्री शिंदे; अंबरनाथच्या धर्मवीर आनंद दिघे नाट्यमंदिराचे लोकार्पण
अंबरनाथ, ता. १९ (बातमीदार) ः राज्यभर केलेल्या विकासकामांमुळे काहींना पोटदुखीचा त्रास होऊ लागला आहे. कायम रडगाणे गातात त्यांच्यासाठी नाट्यमंदिरात क्रायरूमची व्यवस्था केली आहे. पूर्वी ‘भाऊबंदकी’ नाटक खूप गाजले होते. आता ‘मनोमिलन’ नाटकाचा प्रयोग सुरू आहे, असा टोला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव आणि राज ठाकरे यांचे नाव न घेता लगावला.
अंबरनाथ येथील ‘धर्मवीर आनंद दिघे नाट्यमंदिरा’चे लोकार्पण आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आणि ज्येष्ठ अभिनेते पद्मश्री अशोक सराफ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मोठ्या दिमाखात पार पडले. या वेळी ते बोलत होते.
एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी अशोक सराफ यांचा ‘चालते बोलते विद्यापीठ’ म्हणून गौरव केला, तसेच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे हे कलाकारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत असल्याचे सांगितले. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रयत्नातून आणि अंबरनाथ नगरपालिकेच्या वतीने उभारलेले हे नाट्यमंदिर ‘कलेचे मंदिर’ म्हणून नावारूपाला येईल आणि यामुळे अंबरनाथ शहराला सांस्कृतिक ओळख मिळेल, असे समाधान शिंदे यांनी या वेळी व्यक्त केले.
ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांनी, नाट्यमंदिराची स्वच्छता राखून चांगली नाटके सादर करण्याची आणि रसिकांनी त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली. नाट्यमंदिराच्या रंगमंचाला ज्येष्ठ नाट्यकर्मी स्व. बाळ कोल्हटकर यांचे नाव देण्यात आले असून, प्रांगणात लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा बसविण्यात येणार असल्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले.
या सोहळ्याला महेश कोठारे, मकरंद अनासपुरे, सिद्धार्थ जाधव, भरत जाधव, अलका कुबल, उषा नाडकर्णी, अशोक समेळ यांच्यासह अनेक नामवंत कलावंत तसेच कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, माजी नगराध्यक्षा मनीषा वाळेकर, भाजपचे गुलाबराव करंजुले-पाटील राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस किसनराव तारमळे आदी राजकीय व्यक्तीही उपस्थित होत्या. नाट्यमंदिराच्या पहिल्याच दिवशी रसिकांची मोठी गर्दी होती.
