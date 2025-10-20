६७ लाखांच्या हिर्यांचा अपहार करुन व्यापार्याची फसवणुक
६७ लाखांच्या हिऱ्यांचा अपहार
पुण्यातील व्यापाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल
अंधेरी, ता. २० (बातमीदार) ः क्रेडिटवर घेतलेल्या सुमारे ६७ लाख रुपयांच्या हिऱ्यांचा अपहार करून हिरे व्यापाऱ्याची फसवणूक झाल्याचा प्रकार वांद्रेत उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी उदय जनार्दन चौगुले या पुण्याच्या हिरे व्यापाऱ्याविरुद्ध बीकेसी पोलिसांनी अपहारासह फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
४३ वर्षीय तक्रारदार हिरे व्यापारी असून त्यांची एक खासगी कंपनी आहे. या कंपनीचे कार्यालय वांद्रे, बीकेसीच्या भारत डायमंड बोर्समध्ये आहे. कंपनीकडून अनेक व्यापाऱ्यांना होलसेलमध्ये हिऱ्यांची खरेदी-विक्री केली जाते. उदय चौगुले हा हिरे व्यापारी असून, तो तक्रारदाराचा परिचित आहे. त्याची पुण्यात ज्वेलर्स कंपनी आहे. त्याच्यासोबत त्याने यापूर्वी खरेदी-विक्रीचा व्यवहार केला होता. ऑगस्ट २०२५ मध्ये उदय चौगुले हा त्यांच्या कार्यालयात आला होता. त्यांच्याकडे क्रेडिटवर काही हिऱ्यांची मागणी केली होती. १५ दिवसांत व्यवहार पूर्ण करून पेमेंट करण्याचे किंवा हिरे परत करण्याचे आश्वासन दिले होते. तक्रारदारांनी उदय चौगुले याला २३० कॅरेटचे ६६ लाख ८१ हजार ३१० रुपयांचे हिरे दिले होते. यानंतर एक महिना उलटूनही त्याने हिरे परत केले नाहीत. त्याचा मोबाईल बंद येत होता. तीन महिन्यांत त्याचा कुठलाही संपर्क झाला नव्हता. फसवणुकीचा हा प्रकार उघडकीस येताच त्यांनी उदय चौगुलेविरुद्ध तक्रार केली.
