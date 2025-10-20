जोगेश्वरीत दिवाळी पहाट कार्यक्रम
जोगेश्वरीत दिवाळी पहाट कार्यक्रम
जोगेश्वरी, ता. २० (बातमीदार) ः जोगेश्वरी (पूर्व) येथील एमएचबी कॉलनी क्र. १६च्या इच्छापूर्ती को-ऑप. हाउसिंग सोसायटी, सर्वोदयनगर येथील मोकळ्या जागेत यंदा प्रथमच दिवाळी पहाट व लक्ष्मीपूजन सोहळा पार पडला. सकाळी आठ वाजता या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली आणि तब्बल तीन तास सुरेल गाण्यांच्या लहरींनी संपूर्ण परिसर दुमदुमला. या कार्यक्रमात कोकणातून खास मुंबईत आलेली अंध गायिका संस्कृती ब्रिड हिने आपल्या गोड आवाजाने सर्वांची मने जिंकली. तिच्या सादरीकरणाने वातावरणात एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा निर्माण केली. तिच्यासोबत प्रीती पवार, मयूर शिर्के, संदीप थोरात, अपर्णा घाग यांनीही मनमोहक गाणी सादर करून कार्यक्रमाला रंगत आणली.
