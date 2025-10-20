धुळमुक्त नवी मुंबईसाठी नमुंमपाची सखोल स्वच्छता मोहीम
धूळमुक्त नवी मुंबईसाठी पालिकेची स्वच्छता मोहीम
रस्त्यांवरील माती साफ करून प्रदूषणावर नियंत्रण
वाशी, ता. २० (बातमीदार) ः पावसाळा संपल्यानंतर शहरात उष्णतेमुळे रस्त्यांवरील चिखल वाळून धुळीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. यामुळे श्वसनसंबंधित आजाराची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ नये आणि हवेतील धूलिकणांमुळे होणारे प्रदूषण कमी व्हावे, यासाठी पालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी शहरात सखोल स्वच्छता मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार ठाणे-बेलापूर मार्ग, आम्र मार्ग, पामबीच मार्ग आणि अंतर्गत रस्त्यांची स्वच्छता करण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत या मोहिमेअंतर्गत मुख्य रस्त्यांवरील आणि रस्त्यांच्या कडेला साचलेली माती साफ करण्याचे काम सुरू आहे. या स्वच्छतेसाठी ब्रश मशीन, फ्लिपर मशीन आणि यांत्रिक सफाई यंत्रांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. दिवसातून दोन वेळा दोन सत्रांमध्ये नियमित साफसफाई केली जात असून, रस्त्यांवरील माती व धूळ साफ करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त डॉ. अजय गडदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वच्छता अधिकारी व निरीक्षकांचा पथक प्रत्यक्ष पाहणी करून कामाची बारकाईने तपासणी करत आहे.
नवी मुंबईच्या आठही विभाग कार्यालयांच्या क्षेत्रांमध्ये दिघ्यापासून बेलापूरपर्यंत ही मोहीम राबविण्यात येत असून, दिवाळीच्या काळातही ही स्वच्छता मोहीम सुरू ठेवली आहे. या उपक्रमामुळे रस्त्यांवरील धुळीचे प्रमाण कमी होऊन हवेतील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळण्यास मदत होत आहे. नवी मुंबईकर नागरिकांकडून या उपक्रमाचे कौतुक होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.