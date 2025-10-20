खारघर मध्ये गडकिल्ले बनवा स्पर्धा
खारघरमध्ये ‘गडकिल्ले बनवा’ स्पर्धा
खारघर (बातमीदार) ः खारघरमधील प्रभाग क्रमांक सहामध्ये ऐतिहासिक किल्ले बनविण्याची स्पर्धा रंगणार आहे. भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष समीर कदम आणि माजी नगरसेविका संजना कदम यांच्या वतीने किल्ले बनवा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेत विद्यार्थी आणि महिला, पुरुष सर्व वयोगटासाठी खुली आहे. स्पर्धेत प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावणाऱ्या विजेत्यांना अनुक्रमे तीन हजार, दोन हजार, एक हजार आणि भेटवस्तू बक्षीस म्हणून दिले जाणार आहे. स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी बुधवार (ता. २२) पर्यंत नाव नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.