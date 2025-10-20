निवडणुकीपूर्वी महाविकास आघाडी पक्षांची कर्जतमध्ये रणनीती बैठक
निवडणुकीपूर्वी महाविकास आघाडीची रणनीती बैठक
कर्जत, ता. २० (बातमीदार) ः आगमी जिल्हा परिषद व नगर परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता. १७) महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप), शरद पवार गट आणि मनसे यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. ही बैठक कर्जत येथील शिवालय कार्यालयात झाली.
बैठकीत सर्व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकात्मतेने विकासाच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. एकत्र येऊन जनतेच्या हितासाठी काम करण्याचा निर्धारही यावेळी करण्यात आला. आगमी निवडणुकांमध्ये स्थानिक पातळीवर समन्वय ठेवत जनतेच्या प्रश्नांवर एकत्र लढा देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या शेवटी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन विकासासाठी एकता, जनतेसाठी लढा या घोषवाक्याचा उच्चार करत आगामी निवडणुकीच्या तयारीला वेग देण्याचा निर्धार केला.
या बैठकीत ठाकरे गटातर्फे उपजिल्हाप्रमुख नितीन सावंत, संपर्कप्रमुख भीमसेन बडेकर, तालुकाप्रमुख उत्तम कोळंबे उपस्थित होते. शेतकरी कामगार पक्षाकडून जिल्हा खजिनदार श्रीराम राणे, जिल्हा चिटणीस पांडुरंग बदे, जिल्हाध्यक्ष गजानन पेमारे आणि तालुका चिटणीस तानाजी मते प्रमुख उपस्थितीत होते. शरद पवार गटातर्फे प्रदेश सरचिटणीस विरेंद्र जाधव आणि तालुकाध्यक्ष शंकर भुसारी उपस्थित होते. काँग्रेसकडून प्रदेश संघटक विजय मोहिते, तालुका अध्यक्ष संजय गवळी, लिलाधर देवळे आणि दीनानाथ देशमुख उपस्थित होते, तर मनसेकडून जिल्हा सचिव अक्षय महाले, जिल्हाध्यक्ष प्रसन्न बनसोडे आणि तालुकाध्यक्ष यशवंत भवरे यांसह महाविकास आघाडी मधील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
