घोडबंदर रोडवर ट्रकची दुचाकीला धडक
महिलेचा मृत्यू, दुचाकीस्वार जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : भरधाव आलेल्या ट्रकने पाठीमागून एका दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत एका महिलेचा मृत्यू झाला, तर दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला. हा अपघात रविवारी (ता. १९) रात्री ११ वाजेच्या सुमारास घोडबंदर रोड पंचामृत सोसायटीसमोर घडला. स्वाती कदम (वय ४०) या महिलेचा मृत्यू झाला आहे, तर दुचाकीस्वार मनोज ठाकूर (वय ४३) हा जखमी आहे. या अपघाताप्रकरणी सरोज ठाकूर यांनी कसारवडवली पोलिस ठाण्यात अनोळखी वाहनचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
घोडबंदर रोडवरील नांगला बंदर येथील रहिवासी सरोज ठाकूर यांचे सलून आहे. मनोज ठाकूर हा त्यांचा भाऊ असून, स्वाती कदम ही त्यांच्या सलूनमध्ये काम करीत होती. रविवारी दोघे कामानिमित्त दुचाकीने घोडबंदर रोडवरून जात असताना त्यांना पाठीमागून अनोळखी ट्रकने धडक दिली. या वेळी दोघे जण दुचाकीवरून खाली पडले. यामध्ये मनोज यांच्या हाताला मार लागला असून, त्यांच्या उजव्या हाताला फॅक्चर झाले आहे. तर स्वाती कदम यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या अपघातानंतर वाहनचालक पसार झाला. याप्रकरणी पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक सौरभ थोरवे करीत आहेत.
महिला ही तक्रारदार सरोज ठाकूर (३५) यांच्या सलूनमध्ये काम करणारी असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. हा अपघात रविवारी रात्री ११ वाजून २० मिनिटांच्या सुमारास घोडबंदर रोड पंचामृत सोसायटीच्या समोर घडला.
