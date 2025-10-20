धन्वंतरी पूजनानिमित्त वैद्य पुष्कर नरहर प्रभू यांचा सत्कार
मुंबई, ता. २० : आयुर्वेद हे केवळ औषधशास्त्र नसून जीवनशैली आहे, असे साण्डू फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडचे संचालक शशांक साण्डू यांनी सांगितले. धन्वंतरी पूजनानिमित्त साण्डू फार्मास्युटिकल्सकडून कडून वैद्य पुष्कर नरहर प्रभू यांचा सत्कारही करण्यात आला.
या प्रसंगी साण्डूचे संचालक शशांक साण्डू यांनी कंपनीचा १२५ वर्षांचा समृद्ध आयुर्वेदीय वारसा, विश्वासार्हता आणि समाजासाठीचे योगदान यावर प्रकाश टाकला. वैद्य पुष्कर प्रभू म्हणाले, की आयुर्वेद हे जगाचे आरोग्य जपण्याचे कार्य करू शकते, यासाठी प्रसार आणि प्रचार तसेच संतुलित जीवनशैलीचा दैनंदिन जीवनात कसा उपयोग करावा, याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. आयुर्वेदीय उपचार कर्करोग चिकित्सेत कशी प्रभावी भूमिका बजावू शकतो याची चर्चा त्यांनी केली. आयुर्वेद औषध निर्माता कंपन्यांनी कर्करोगावरील औषधांचे संशोधन करावे, यासाठी सरकारकडून आर्थिक पाठबळ लाभावे, ही काळाची गरज आहे. हे संशोधन अखंड मानवजातीच्या सुरक्षित आरोग्यासाठी मैलाचा दगड सिद्ध होईल. कर्करोगासारख्या भस्मासुरावर आयुर्वेदीय चिकित्सापद्धती ब्रह्मास्त्र ठरू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
