पिवळे सोने शेतातच आडवे!
मोखाडा (बातमीदार) : यंदा पावसाने हाहाकार माजवून शेतीचे नुकसान केले आहे. सरकारने नुकसानग्रस्त पिकाचे पंचनामे करून मदतही जाहीर केली आहे. उर्वरित परिपक्व व हाताशी आलेल्या पिकाच्या कापणीची लगबग सुरू असताना, मोखाड्यात परतीच्या पावसाने रविवारी (ता. १९) धुमाकूळ घालत उभे पीक शेतातच आडवे केले, तर काही भागात कापून ठेवलेले पीक पाण्यावर तरंगू लागले आहे.
खरीप हंगामात झालेल्या मुसळधार पावसाने मोखाड्यातील ४९ गावांतील १८६ हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे एक हजार ४४१ शेतकरी बाधित झाले आहेत. प्रशासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे काही अंशी बळीराजाला दिलासा मिळाला आहे. मागील झालेल्या नुकसानीव्यतिरिक्त उर्वरित कापणीला आलेले परिपक्व हळव्या भाताचे पीक शेतातच उभे आहे. ते कापण्याची लगबग सुरू असताना रविवारी परतीच्या पावसाने मोखाडा तालुक्याला दणका दिला. त्यामुळे ऐन दिवाळी सणात शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले आहेत.
परतीचा पाऊस पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठल्याने उर्वरित हाताशी आलेले पीकही वाया जाणार आहे. पिकाच्या दाण्याचे फळींज होणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती केवळ पेंढाच लागणार आहे. त्यामुळे या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
तीन क्षेत्रात विभागून मदत
सरकारने कोरडवाहू जमिनीला हेक्टरी १८ हजार ५००, हंगामी बागायतदार क्षेत्र २७ हजार, तर बागायती शेतीला ३२ हजार ५०० रुपये अशी तीन क्षेत्रांत विभागून मदतीला मंजुरी दिली आहे. पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सर्वाधिक जमिनी कोरडवाहू क्षेत्रात मोडत आहेत.
