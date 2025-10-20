...अन्यथा स्वतंत्र लढा ः गोगावले
श्रीवर्धन शहरातील विकासकामांचे भूमिपूजन
श्रीवर्धन, ता.२०(वार्ताहर)ः रायगड जिल्ह्यात जिल्हापरिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये युती झाली तर ठीक अन्यथा स्वतंत्र लढण्याची तयारी ठेवा. आम्ही पक्ष म्हणून ठामपणे तुमच्या पाठीशी आहोत, असे रोजगार हमी, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री नामदार भरतशेठ गोगावले यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले. श्रीवर्धन शहरातील विकासकामांच्या भूमिपूजन सोहळ्यात ते बोलत होते.
जनतेशी नाळ जपणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर आम्ही विश्वास ठेवतो. सत्ता कोणाच्या हातात आहे. यापेक्षा जनतेच्या मनात कोण आहे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. कोकणातील प्रत्येक किनाऱ्यावर पर्यटन आणि रोजगार या दोन गोष्टींसाठी मोठी संधी निर्माण करणार आहोत. आम्ही फक्त राजकारण नाही तर विकास करणे ध्येय आहे. काहीजण फक्त सत्ता मिळवण्यासाठी युती करतात, पण आम्ही जनतेच्या मनाशी युती केली आहे. विकासाच्या मुद्यावर आम्ही कधीच तडजोड करणार नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. श्रीवर्धन दांडा तरिबंदर समुद्रकिनारी सेल्फी पॉईंट व सुशोभीकरण काम, तसेच जीवनेश्वर कोंड येथील संरक्षक भिंत बांधकाम अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाप्रमुख प्रमोद घोसाळकर, संपर्क प्रमुख सचिन पाटेकर, तालुकाप्रमुख सुरेश मिरगळ, उपतालुकाप्रमुख ओमकार शेलार, शहर प्रमुख सावन तवसाळकर, शहर संपर्क प्रमुख राजेश चव्हाण, माजी शहर प्रमुख देवेंद्र भुसाणे, महिला शहर प्रमुख सुप्रिया करदेकर, युवा सेना शहर प्रमुख अजय चव्हाण तसेच कार्यकर्ते उपस्थित होते.
