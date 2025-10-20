अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला अटक
घाटकोपर, ता. २० (बातमीदार) ः घाटकोपरच्या माता रमाबाई आंबेडकर नगरातील प्रियदर्शनी झोपडपट्टी विभागात एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी आरोपी हर्षल गोवर्धन शर्मा उर्फ आवली याला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्यावर पंतनगर पोलिसांनी पोक्सोनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. पंतनगर पोलिस ठाण्यात कलम ६४, ६५ (२), ७४, १३७(२) भारतीय न्याय संहितासह पोक्सो कायदा कलम ४, ६, ८,१२ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना रविवारी (ता. १९) रात्री ९ ते पहाटे ५ वाजण्याच्या दरम्यान प्रियदर्शनी झोपडपट्टी, शांतीसागर सोसायटीमागे घडली आहे. यातील फिर्यादी घरकाम करतात. त्यांची ही पीडित मुलगी असून, हे कुटुंब येथील भैय्या साहेब आंबेडकर नगर येथे राहतात. आरोपी हर्षल गोवर्धन शर्मा, उर्फ आवली (२० वर्षे) हा प्रियदर्शनी झोपडपट्टी संघ परिसरात राहतो. पीडित मुलगी ही १० वर्षे ७ महिने वयोगटातील आहे. आरोपीने तिला फूस लावून पळवून नेत लैंगिक अत्याचार केला.
