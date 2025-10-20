दिवाळीनिमित्त बाजारपेठेत स्वदेशीची छाप
ग्राहकांसह व्यावसायिकांनी दिले स्थानिक उत्पादनांना प्राधान्य
वाशी, ता. २० (बातमीदार) : यंदाच्या दिवाळीत बाजारपेठेवर स्वदेशी उत्पादनांची झळक पाहायला मिळत आहे. देशातील ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशभक्तीची लाट नागरिकांमध्ये दिसून आली आहे. या देशभक्तीचा थेट परिणाम दिवाळीच्या खरेदीवर दिसत असून, यंदा नागरिकांनी सजावटीच्या वस्तूंमध्ये स्वदेशी उत्पादनांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे.
दीपोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरभर उत्साह आणि चैतन्य पसरले आहे. बाजारपेठा ग्राहकांनी बहरल्या असून, विविध प्रकारच्या लायटिंग, आकाशकंदील, पणती व इतर दिवाळी सजावटीच्या वस्तूंची मोठी खरेदी सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वस्त दरांमुळे जपानी आणि चिनी वस्तू बाजारपेठेत भरत आल्या होत्या, मात्र यंदा ग्राहकांच्या निर्णयामुळे हे चित्र बदलले आहे. भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जनभावना प्रबळ झाल्यामुळे अनेक ग्राहकांनी परदेशी, विशेषत: चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्थानिक व्यावसायिकांनीदेखील ग्राहकांच्या निर्णयाला प्रतिसाद देत परदेशी वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्याचे टाळले आहे. परिणामी, स्थानिक कारागीर आणि व्यावसायिकांना यंदाच्या दिवाळीत मोठा आर्थिक पाठबळ मिळत आहे. १५ दिवसांपासून बाजारात आकाशकंदिल, लायटिंग आणि अन्य सजावटी साहित्याची खरेदी जोरात सुरू आहे. ग्राहकांकडून स्वदेशी उत्पादनांना प्राधान्य दिल्यामुळे बाजारात ‘चायना मेड’ वस्तू कमी प्रमाणात विकल्या जात आहेत, तर स्वदेशी लायटिंग आणि परंपरिक सजावटीच्या वस्तूंना विक्रीसाठी मोठी मागणी आहे.
पर्यावरणपूरकतेसाठी आग्रह
यंदा ग्राहक फक्त स्वदेशी उत्पादनांना प्राधान्य देत नाहीत, तर पर्यावरणपूरकतेसाठीही आग्रह धरत आहेत. प्रदूषणकारी विद्युत दिव्यांच्या माळांऐवजी कागदी, कापडी आणि नैसर्गिक साहित्यापासून बनवलेल्या आकाशकंदिलांना अधिक मागणी आहे. तसेच, परंपरिक मातीच्या पणत्यांवरही ग्राहकांची पसंती आहे. या बदलामुळे केवळ देशी उत्पादनांचा फायदा होतोच असे नाही, तर पर्यावरणाची सुरक्षितता राखण्यासही मदत होते. व्यावसायिक कल्पेश पटेल यांनी सांगितले, की ग्राहकांचा स्वदेशी उत्पादनांकडे झुकाव पाहून आम्ही ‘चायना मेड’ वस्तू बाजारात ठेवण्याचा निर्णय टाळला आहे. यामुळे स्थानिक कारागीर आणि व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक पाठबळ मिळत आहे. ग्राहकांच्या पसंतीमुळे या दिवाळीत स्वदेशी उत्पादनांची मागणी अभूतपूर्व आहे.
