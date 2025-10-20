कोपरखैरणे पोलिसांची दक्षता
कोपरखैरणे पोलिसांची दक्षता
नवी मुंबई, ता. २० (बातमीदार) : कोपरखैरणे परिसरात सोमवारी दुपारी कोपरखैरणे वाहतूक पोलिसांच्या तत्परतेमुळे एक मोठा अपघात टळला. एका खासगी दुकानासमोरून जात असलेल्या एका वाहनातून अचानक ऑइलचा डब्बा रस्त्यावर पडल्याने परिसरात आप्तकालीन परिस्थिती निर्माण झाली होती. रस्त्यावर तेल पसरल्यामुळे किरकोळ अपघातांची शक्यता निर्माण झाली होती, मात्र कोपरखैरणे वाहतूक पोलिस वेळेत पोहोचल्याने पुढील अनर्थ टळला. या धोकादायक परिस्थितीत कोपरखैरणे वाहतूक पोलिस चौकीचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अशोक वाघ आणि त्यांच्या टीमने तत्परतेने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखले. त्यांनी तात्काळ वाहतूक थांबवली आणि रस्त्यावर सांडलेले तेल झाकून सुरक्षितपणे साफ करण्याची व्यवस्था केली. तसेच, परिसरातील नागरिकांना सावध केले आणि रस्त्यावर चालणाऱ्या वाहनांना हळू चालवण्याचा इशारा दिला. या जलद आणि दक्ष कारवाईमुळे मोठा अपघात टळला आणि रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडी लवकरच सुरळीत झाली.
