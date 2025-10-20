पनवेल शहर दिवाळीच्या प्रकाशात झगमगले
पनवेल शहर दिवाळीच्या प्रकाशात झगमगले
नगरातील प्रमुख चौक, रस्ते व इमारती प्रकाशमान
पनवेल, ता. २० (बातमीदार) : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल शहर व आसपासच्या ग्रामीण भागात झगमगाट आणि उत्साहाचे वातावरण दिसून येत आहे. पनवेलमध्ये दिव्यांची लखलख आता शहराची वेगळी ओळख बनली आहे आणि नागरिक दरवर्षी याचा अनुभव घेण्यासाठी उत्सुक असतात.
दिवाळी हा प्रकाशाचा, आनंदाचा आणि समाजातल्या अंधकारावर विजय मिळवण्याचा सण आहे. त्याचबरोबर हा सण आपल्या आयुष्याला तेजोमय व उज्ज्वल बनवण्याची प्रतिकात्मक संधी देखील आहे. यानिमित्ताने पनवेल महापालिकेने शहरभर विविध ठिकाणी आकर्षक विद्युत रोषणाईची व्यवस्था केली आहे. महापालिकेच्या मुख्यालयापासून सुरू होऊन आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृह, प्रभाग कार्यालये, चौक, रस्ते आणि इतर सार्वजनिक स्थळे झगमगलेल्या दिव्यांनी सजवण्यात आली आहेत. विशेष लक्ष वेधून घेतला जाणारा भाग म्हणजे टिळक रोड परिसर, जेथे केदार बिल्डकॉनमुळे विविध विद्युत दिव्यांची सजावट करण्यात आली आहे. येथील रोषणाईत स्थानिक नागरिक तसेच इतर अनेकजण झगमगाटाचा आनंद घेण्यासाठी गर्दी करत आहेत. विशेषतः तरुणवर्ग येथे सेल्फी काढण्यास, व्हिडिओ बनवण्यास उत्सुक दिसतो. दिव्यांच्या प्रकाशाने संपूर्ण परिसर एका उत्सवी वातावरणात वेढून गेला आहे.
नगरपालिकेकडून करण्यात आलेल्या या रोषणाईत केवळ पारंपरिक दिवे नव्हे तर आधुनिक एलएडी दिव्यांचादेखील वापर करण्यात आला आहे. दिव्यांचे आकर्षक रंग व त्यांचे विविध नमुने नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. यामुळे शहरातील सर्व वयोगटातील नागरिक उत्साही झाले असून, घरगुती सण साजरा करताना सार्वजनिक ठिकाणांवरही सहभागी होत आहेत. नगरपालिकेने नागरिकांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मार्गदर्शन देखील केले असून, गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था केली आहे. तसेच या रोषणाईत विजेची बचत होईल यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऊर्जा कार्यक्षम दिवे बसवले गेले आहेत.
