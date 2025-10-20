ठाणे जिल्हा वृत्तपत्र विक्रेता संघ
वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी ठाण्यात दिवाळी पहाट
ठाणे, ता. २० ः ठाणे जिल्हा वृत्तपत्र विक्रेता संघातर्फे वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दिवाळी पूर्व पहाट कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात ठाणे जिल्हा वृत्तपत्र संघाचे अध्यक्ष कैलास म्हापदी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे अध्यक्ष मनोज प्रधान व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी यांनी वृत्तपत्र विक्रेत्यांना दिवाळी फराळवाटप केले. संघटनेचे सरचिटणीस अजित पाटील, शहरप्रमुख नंदू देशपांडे, विभागप्रमुख संदीप आवारे, संतोष परब, राजू शेलार, नंदू करले, शंकर पाटील आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी कार्यक्रम यशस्वी करण्यास हातभार लावला. मनोज प्रधान यांनी आपण वर्तमानपत्र वाचले पाहिजे. तसेच वर्तमानपत्राची वाचन संस्कृती जपली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी वाचकांना केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.