न्यूरो आजार ग्रस्तांना ‘हमराही’चा आधार
मुंबई, ता. २० : न्यूरोलॉजिकल विकारांनी ग्रस्त रुग्ण आणि त्यांची देखभाल करणाऱ्या व्यक्तींना सर्वांगीण आधार देण्यासाठी ‘हमराही’ या समूह सहाय्य उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. अल्झायमर, मिर्गी, डिमेन्शिया, पार्किन्सन्स आणि स्ट्रोकसारख्या विकारांशी संबंधित नकारात्मक धारणा दूर करण्यासोबतच अशा रुग्णांच्या मानसिक आणि सामाजिक अडचणींवर तोडगा काढण्याचा उद्देश या उपक्रमामागे आहे. एस. एल. रहेजा रुग्णालयात शनिवारी (ता. १८) अभिनेता व निर्माता अरबाज खान यांच्या हस्ते या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
रुग्णालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल पुनमिया यांनी सांगितले, की उपचार म्हणजे फक्त आजार बरा करणे नव्हे, तर शरीर, मन आणि हृदयाची एकत्रित काळजी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. या उद्देशाने रुग्णालयात दर महिन्याला ‘हमराही’चे सत्र आयोजित केले जाणार असून, ते रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांसाठी पूर्णपणे मोफत असेल. रुग्णालयाचे संचालक आणि न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. कौस्तुभ महाजन यांनी सांगितले, की ‘हमराही’ हा केवळ सहाय्य समूह नसून रुग्ण आणि त्यांची काळजी घेणाऱ्यांचा खरा साथीदार आहे. न्यूरोलॉजिस्ट, मानसोपचारतज्ज्ञ आणि समुपदेशक अशा विविध विशेषज्ञांच्या टीममार्फत संगीत, कला आणि इतर उपचार पद्धतींच्या माध्यमातून रुग्णांना जगण्याची नवी उमेद देण्यात येणार आहे.
