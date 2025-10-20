ठाण्यात दिवाळी पहाट उत्साहात
पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य; ढोल-ताशांचा गजर
ठाणे, ता. २० (बातमीदार) : दरवर्षीप्रमाणे ठाणे शहरात दिवाळी पहाट कार्यक्रमात तरुणाईचा मोठ्या प्रमाणात उत्साह पाहायला मिळाला. ठाण्यातील मासुंदा तलाव परिसर, कोर्टनाका, जांभळी नाका, उपवन तलाव इत्यादी भागांत दिवाळी पहाट कार्यक्रमाचा उत्साह शिगेला पोहोचलेला दिसला. पहाटेपासूनच पारंपरिक वेशभूषेत आलेल्या हजारो तरुण-तरुणींनी दिवाळीच्या शुभेच्छांची देवाणघेवाण करीत गाण्यांच्या तालावर नाचत जल्लोष साजरा केला. या वेळी पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य, लावणी, ढोल-ताशांचा गजर यामुळे संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला. तलावपाळी व उपवन घाट परिसरात आकर्षक सजावट करण्यात आली होती.
ठाणे शहरात दिवाळी पहाटनिमित्त विविध ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजवानी आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये जांभळी नाका परिसरात माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांच्या वतीने संगीत, वाद्य वादन आणि ढोल-ताशा पथकाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. याला तरुणाईचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. दुसरीकडे ठाण्यातील तलावपाळी येथे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून व युवासेना लोकसभा अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्यावतीने दिवाळी पहाटचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या जाहिरातीवर होणारा खर्च वाचवून त्या पैशांतून मराठवाड्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत पोहोचवण्याचा स्तुत्य निर्णय घेण्यात आला. ठाण्याची दिवाळी पहाट म्हणजे संस्कृती, जोश, जल्लोष आणि तारुण्याने नटलेला उत्सव असल्याची भावना आयोजकांनी व्यक्त केली.
एक फराळ सफाई कामगारांसह
या सांस्कृतिक व उत्साहाच्या वातावरणात ठाणेकरांनी ‘एक फराळ सफाई कामगारांसह’ अशी वेगळी दिवाळी साजरी केली. आमदार संजय केळकर यांच्या संजय फाउंडेशनतर्फे या उपक्रमाचे आयोजन दादोजी कोंडदेव स्टेडियम येथे करण्यात आले होते. सलग आठव्या वर्षी झालेल्या या कार्यक्रमात आ. केळकर यांनी सफाई कामगारांसोबत फराळाचा आस्वाद घेतला तसेच त्यांच्याशी संवाद साधला. समान वेतन, वेतनवाढ, सुख-सुविधा व वारसा हक्क यांसारख्या विषयांवर त्यांनी आपली भूमिका मांडली. कामगारांच्या हक्कांसाठी मी नेहमी उभा राहीन, असे ते म्हणाले. कामगारांनी गुलाबाचे पुष्प देऊन त्यांचे आभार मानले. या उपक्रमाचे आयोजन विशाल वाघ व उषा वाघ यांनी केले होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नीलेश कोळी यांनी केले होते. या वेळी अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
आपुलकीची दिवाळी पहाट
ठाणेकरांनी एक आगळीवेगळी दिवाळी पहाट अनुभवली, जिथे डॉ. राजेश मढवी व प्रतिभा मढवी यांच्यातर्फे ‘एक दिवाळी पहाट आपुलकीची’ हा कार्यक्रम दिव्यांग मुलांसोबत मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. आनंद, स्नेह आणि आपुलकीच्या वातावरणात मुलांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. आयोजकांनी प्रेमाने दिवाळी साजरी करीत मुलांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवला. या वेळी दिवाळी पहाट कार्यक्रमात इतर सहभागी झालेल्या तरुणाईनेदेखील उपस्थिती दर्शवत दिव्यांग मुलांना प्रोत्साहन दिले.
येऊर आदिवासी बांधवांचा सहभाग
उपवन परिसरात जिजाऊ शैक्षणिक संस्थेतर्फेदेखील पारंपरिक दिवाळी पहाट कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. हा कार्यक्रम सकाळी सात वाजल्यापासून सुरू झाला. या पारंपरिक दिवाळी पहाटला तरुणाईचा जल्लोष व पारंपरिक वेशभूषेचा रंग चढलेला पाहायला मिळाला. या वेळी उपवन परिसर पारंपरिक गाणी, वेशभूषा व ढोल-ताशांच्या गजरात दुमदुमून गेला होता. दरम्यान, या उत्सवात ठाण्यातील सामान्य नागरिकांसह येऊर आदिवासी बांधवांनीदेखील सहभागी होऊन दिवाळी पहाटचा आनंद लुटला.
