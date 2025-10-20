आरक्षणामुळे कार्यकर्त्यांचा अपेक्षाभंग
मुरबाड, ता. २० (बातमीदार) : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी नुकतेच गटनिहाय आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. या आरक्षणामुळे मुरबाड तालुक्यातील अनेक इच्छुक कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे. स्थानिक राजकारणात नवीन समीकरणे उदयास येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मुरबाड तालुक्यात एकूण आठ जिल्हा परिषद गट आहेत. या गटातून मागील निवडणुकीत भाजपचे उल्हास बांगर विजयी झाले होते. परंतु, या वेळी गट नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) साठी आरक्षित झाल्याने बांगर यांची उमेदवारी आपोआप रद्द झाली आहे. या बदलामुळे भाजपमधील स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
शिरवली गटाचे आरक्षण अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी झाल्याने येथे अनेक इच्छुकांचे राजकीय गणित कोलमडले. या गटातून निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त करणारे
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रतीक हिंदुराव, भाजपचे सुरेश बांगर, तसेच रामभाऊ दळवी आणि अनिल देसले या कार्यकर्त्यांची संधी आता हातची गेली आहे. वैशाखरे गट या वेळी अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठरला आहे. त्यामुळे या गटातून आपली पत्नीला उमेदवार म्हणून पुढे आणण्याचा विचार करणारे भाजपचे अनिल घरत आणि सीमा घरत या दाम्पत्याची अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या या आरक्षणामुळे मुरबाड तालुक्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे. आगामी निवडणुकीत नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळेल, अशी चर्चाही स्थानिक राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
सरळगाव सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित
सरळगाव गटातही मोठा बदल झाला आहे. हा गट सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठरल्याने भाजपचे माजी सभापती दीपक पवार; तसेच शिवसेनेचे आप्पा घुडे यांना या वेळी मागे हटावे लागणार आहे.
कुडवली गटात स्पर्धा चुरशीची
कुडवली गट नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. या गटात आगरी-कुणबी आणि इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रमाण मोठे असल्याने इच्छुकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. या गटातून ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुभाष पवार पुन्हा निवडणूक लढविण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
धसई गट खुला
धसई गटासाठी कोणतेही आरक्षण नाही. मागील निवडणुकीत येथे भाजपचे सुभाष घरत निवडून आले होते. कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांना पुन्हा संधी द्यावी, अशी मागणी होत असली तरी या गटात नवीन इच्छुकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे स्पर्धा अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे.
देवगाव व माळगट महिलांसाठी
देवगाव गट सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने या गटातील पुरुष कार्यकर्त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. तर माळगट गट अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठरल्याने येथेही अनेक ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना मागे हटावे लागणार आहे.
