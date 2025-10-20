कचरा वाहून नेण्यासाठी अत्याधुनिक वाहने
पालिकेची ३५ कॉम्पॅक्टरची खरेदी
सकाळ वृत्तसेव
मुंबई, ता. २० ः घनकचरा व्यवस्थापन आणखी प्रभावी करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने नव्या रंगसंगतीचे ३५ अत्याधुनिक कॉम्पॅक्टर खरेदी केले आहेत. या कॉम्पॅक्टरचा रंग पांढरा आणि निळा असून, ते दिसायलाही आकर्षक आहेत. काही कॉम्पॅक्टर मुंबईतही दाखल झाले आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने कचरा संकलन आणि वाहतुकीसाठी एकत्रित प्रणाली लागू केली आहे. या नव्या वाहनांमध्ये अधिक वहन क्षमता, उच्च दर्जा आणि आकर्षक रंगयोजना असलेले विशेष कॉम्पॅक्टर वापरण्यात येणार असल्याची माहिती घनकचरा विभागाकडून देण्यात आली. मुंबईतून दररोज सुमारे ७,२०० ते ७,३०० टन कचरा निर्माण होतो. हा कचरा गोळा करून डम्पिंगपर्यंत नेण्यासाठी दररोज सुमारे १,३३४ वाहने वापरली जातात. पूर्वी पालिका हे कॉम्पॅक्टर भाड्याने घेत असे; मात्र यंदा प्रथमच कॉम्पॅक्टर खरेदी करण्यात आले आहेत. या खरेदीसाठी महापालिकेकडून १८ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
सात वाहने दाखल
महापालिकेने एकूण ३५ नवे कॉम्पॅक्टर खरेदी केले आहेत. त्यापैकी सात मुंबईत आणण्यात आले आहेत. उर्वरित लवकरच सेवेत दाखल होतील. महापालिकेच्या या उपक्रमामुळे कचरा संकलन आणि वाहतूक अधिक वेगवान व आधुनिक पद्धतीने होणार असून, शहराच्या स्वच्छतेत एक नवा टप्पा गाठला जाईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
