एक्स्प्रेसवर दगडफेक; अल्पवयीन ताब्यात
एक्स्प्रेसवर दगडफेक;
अल्पवयीन ताब्यात
कर्जत, ता. २० (बातमीदार) : हुबळी एक्स्प्रेसवर (क्र. १७३१८) दगडफेक करून प्रवाशाला गंभीर दुखापत करणाऱ्या अल्पवयीन आरोपीला कर्जत रेल्वे पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी रेल्वे पोलिसांनी वेगाने तपास करून गुन्ह्याचा छडा लावला.
१२ ऑक्टोबरला रात्री सुमारे ९.४५ च्या सुमारास दादर-बेळगावदरम्यान धावणाऱ्या हुबळी एक्स्प्रेसच्या जनरल डब्यात तौसिफ हसन साहब हतरवाड (वय १९, रा. बेळगाव, कर्नाटक) हा तरुण प्रवास करत हाेता. तेव्हा बदलापूर-वांगणीदरम्यान अनाेळखी व्यक्तीने खिडकीवर दगडफेक केली. यात ताैसिफच्या उजव्या डोळ्याजवळ गंभीर दुखापत झाली. त्याच्या तक्रारीवरून कर्जत रेल्वे पाेलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला हाेता. रेल्वे पाेलिसांच्या पथकाने अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. त्याला बाल न्यायालयासमाेर हजर केले असता त्याने गुन्हा कबूल केला.
