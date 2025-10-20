कफ परेडमध्ये आगीत एकाचा मृत्यू, तीन जखमी
कफ परेडमध्ये आगीत एकाचा मृत्यू, तीन जखमी
तीन दिवसांत २५ ठिकाणी भडका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० ः आज दिवाळीच्या दिवशी पहाटे कफ परेड येथील कॅप्टन प्रकाश पेठे मार्ग येथील शिवशक्तीनगर, मच्छीमारनगर येथे लागलेल्या आगीत एकाचा मृत्यू झाला, तर तीन जण जखमी झाले. आग लागल्यानंतर परिसरात एकच धावपळ उडाली.
ऑक्टोबर हीटमुळे वाढलेल्या तापमानासोबतच शहरात आगीच्या घटना झपाट्याने वाढत आहेत. दिवाळी सणात उडवल्या जाणाऱ्या फटाक्यांमुळे गेल्या तीन दिवसांत मुंबईतील विविध भागांमध्ये लागलेल्या २५ आगींमध्ये कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता खाक झाली आहे. कफ परेडमधील आगीनंतर तातडीने फायर ब्रिगेड, पालिका कर्मचारी, पोलिस दल तसेच १०८ रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या. सुमारे ३५ मिनिटांच्या प्रयत्नांनंतर आग नियंत्रणात आणण्यात आली; मात्र घरातील सर्व सामान खाक झाले. या घटनेत यश विठ्ठल खोत (वय १५) याचा मृत्यू झाला. रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच त्याला मृत घोषित करण्यात आले. देवेंद्र चौधरी (३०) गंभीररीत्या जखमी असून, त्यांच्यावर सेंट जॉर्ज रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. तसेच विराज खोत (१३) आणि संग्राम कुर्णे (२५) या दोघांची प्रकृती स्थिर आहे. दिवाळीच्या सणात उडवले जाणारे फटाके आणि शॉर्टसर्किटमुळे आगीच्या घटना वाढल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रात्रंदिवस अग्निशमन दलाच्या जवानांची घटनास्थळी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी धावपळ उडत आहे. दरम्यान, नागरिकांनी फटाके, दिवे आणि विद्युत उपकरणे वापरताना विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन पालिकेने केले आहे.
