उमेदवारीसाठी इच्छुकांचा समाज माध्यमांवर धडाका
टोकावडे, ता. २० (बातमीदार) : ठाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची अधिकृत घोषणा अद्याप झाली नसली, तरी विविध गटांतून उमेदवारीसाठी इच्छुक असल्याचे समाज माध्यमांद्वारे जाहीर करण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. पोस्टर, समाज माध्यम पोस्ट आणि डिजिटल प्रचारातून संभाव्य उमेदवार आपली उपस्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मुरबाड तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे आठ गट आणि पंचायत समितीचे १६ गण आहेत. यामधील धसई जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारण आरक्षणासाठी खुला पडला आहे. या गटात १५ पेक्षा अधिक इच्छुकांनी आपली दावेदारी समाज माध्यमांवर जाहीर केली आहे. ‘मी तयार’, ‘तुमचा सेवक’, ‘गावाच्या विकासासाठी’ अशा आशयाच्या पोस्ट, संदेश आणि बॅनरच्या माध्यमातून संभाव्य उमेदवारांनी प्रचारयुद्धाची डिजिटल सुरुवात केली आहे. यामध्ये विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, ग्रामपंचायतीतून पुढे आलेले सदस्य, माजी पदाधिकारी; तसेच काही नवोदित चेहरेही दिसत आहेत. अनेकांनी समाज माध्यम प्लॅटफॉर्मवर प्रचार मोहीम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. काहींनी स्थानिक पातळीवर जनसंपर्काच्या गाठीभेटीही सुरू केल्या आहेत.
दरम्यान, निवडणुकीची अधिकृत अधिसूचना अद्याप लागलेली नसतानाही इच्छुकांचा उत्साह ओसंडून वाहतोय. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर नेमकी कोणाला प्रत्यक्ष उमेदवारी मिळणार, कोणावर पक्षांचा विश्वास बसतो, कोणाला तिकीट मिळते आणि कोणाची काटछाट होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पक्षीय राजकारणातील समीकरणे, गटबाजी आणि मतदारसंघातील स्थानिक राजकीय प्रभावामुळे आगामी काही दिवसांत स्पर्धा अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता आहे. पंचायत समितीच्या अनेक गटांतही इच्छुकांची समाज माध्यमांवरील मोहीम जोमात सुरू आहे. डिजिटल प्रचाराला उमेदवारांनी स्पष्ट पसंती दिल्याचे चित्र दिसत आहे. पारंपरिक प्रचाराला आधुनिक डिजिटल माध्यमांची जोड मिळाल्याने स्थानिक राजकीय वातावरण अधिक तापू लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.